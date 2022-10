Ajax levert veruit de meeste spelers en voert Europese ranglijst aan

Maandag, 24 oktober 2022 om 14:51 • Paul Jeursen • Laatste update: 14:56

Het CIES, Centre International d'Etude du Sport, heeft een ranglijst gemaakt van voetbalclubs die de meeste spelers opleidden voor de clubs de 31 hoogste voetbaldivisies. Ajax voert de ranglijst aan, voor Benfica en Dynamo Kyiv. Feyenoord, PSV en AZ zijn ook in de ranglijst te vinden, op respectievelijk plek 24, 36 en 39. De Amsterdammers hebben 85 zelf opgeleide spelers voortgebracht, de Rotterdammers 42, de Eindhovenaren 35 en de Alkmaarders 34.

Een speler wordt pas als zelf opgeleid gezien als hij tenminste drie jaar bij een club heeft gespeeld tussen de leeftijd van vijftien en 21 jaar. Ajax voert de ranglijst aan, voor SL Benfica (73 spelers) en Dynamo Kyiv (72 spelers). Van clubs uit de grootste vijf liga’s is Real Madrid het hoogst geplaatst. De Madrilenen staan op een zevende plek met zestig spelers. Barcelona, met 59, neemt de negende plek in.

In de top tien vallen ook de namen op van clubs op uit Oost-Europa op. Zo scoren Dinamo Zagreb (69), Shakhtar Donetsk (64), FK Partizan (63) en Rode Ster Belgrado (60) erg hoog. Deze clubs stonden allen al bekend om hun goede opleidingen. Verderop in de lijst is ook plek voor FK Vojvodina (50), Dinamo Minsk (49) en Sprarta Praag en Hajduk Split (beide 48).

Exclusive @CIES_Football ?? training club rankings of 3?1? European top division players ? ?? @AFCAjax ???? 8?5? ?? @SLBenfica ???? 7?3? ?? @DynamoKyiv ???? 7?2? Full data including Training Index ?? considering players' sporting level & employement rate ?? https://t.co/Ywy7SZ6rpf pic.twitter.com/My1SzJGmws — CIES Football Obs (@CIES_Football) October 24, 2022

Als het aankomt op het aantal spelers dat enkel in de vijf grootste competities actief is, voert Real Madrid met 43 spelers de lijst aan. Barcelona (38), Olympique Lyon en PSG (beide 34) volgen. De Nederlandse clubs doen het hier beduidend minder. Ajax leverde negentien zelf opgeleide spelers af die in een top vijfcompetitie spelen, Feyenoord bracht er acht voort.