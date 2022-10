Golden Boy Award blijft in Barcelona, maar wisselt wel van eigenaar

Vrijdag, 21 oktober 2022 om 13:43 • Guy Habets

Gavi heeft de Golden Boy Award voor zich opgeëist. De middenvelder van Barcelona, die eerder ook al de Kopa Trophy wist te winnen, volgt Pedri op als grootste talent onder 21 jaar. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door het Italiaanse sportblad Tuttosport en werd twee keer gewonnen door een Nederlander. Matthijs de Ligt en Rafael van der Vaart hebben de prijs op hun schoorsteenmantel staan en konden dit jaar niet opgevolgd worden door Ryan Gravenberch.

De middenvelder van Bayern München, die het eerste half jaar van 2022 nog bij Ajax speelde, was een van de laatste twintig spelers die nog kans maakten op het winnen van de Golden Boy Award. Uiteindelijk ging Gavi met de prijs aan de haal en bleef Gravenberch, net als achttien anderen, met lege handen achter. Stemmen van journalisten en het publiek leverden de Spaanse middenvelder uiteindelijk de zege op, waardoor hij de opvolger wordt van ploeggenoot Pedri. Die maakte ook dit jaar weer kans, maar moest dus zijn meerdere erkennen in Gavi.

Het zijn mooie tijden voor de pas achttienjarige middenvelder, want eerder won hij dus ook al de Kopa Trophy. Dat is een prijs die door de FIFA wordt uitgereikt aan de beste jongeling van het afgelopen kalenderjaar. Julian Nagelsmann, de trainer van Bayern, was het toen niet eens met die uitverkiezing. Hij stelde dat een speler als Jamal Musiala meer recht had gehad op de prijs en zal het deze keer dus waarschijnlijk ook oneens zijn met de uitkomst.

Ook spelers als Ansu Fati van Barcelona, Eduardo Camavinga van Real Madrid en Jude Bellingham van Borussia Dortmund stonden bij de twintig kanshebbers op de award. Een andere bekende naam op die shortlist was die van Wilfried Gnonto. De aanvaller van Leeds United stond deze zomer nog op het scoutinglijstje van Feyenoord en de Italiaan zou zelfs dicht bij een overstap naar De Kuip zijn geweest. Uiteindelijk verruilde Gnonto Zürich niet voor Rotterdam-Zuid, maar voor Leeds.