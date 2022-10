Unibet: boosted odd van 6.50 voor openingstreffer Kane op Old Trafford!

Dinsdag, 18 oktober 2022 om 21:00 • Rian Rosendaal

Een drukke week voor zowel Manchester United als Tottenham Hotspur, met voor beide clubs drie wedstrijden in een week tijd. Woensdagavond ontmoeten de elftallen van Erik ten Hag en Antonio Conte op Old Trafford. Wordt het de avond van Cristiano Ronaldo of Harry Kane? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de kraker in de Premier League.

Manchester United kende geen al te beste generale voor het thuisduel met Tottenham. The Red Devils kwamen zondag op eigen veld niet verder dan een enigszins teleurstellend 0-0 gelijkspel tegen Newcastle United. Na afloop ging het. vooral over de wissel van Ronaldo, die boos en ontevreden het veld verliet in de tweede helft. Het is de vraag of Ten Hag woensdagavond tegen Tottenham opnieuw een basisplaats in petto heeft voor de 37-jarige superster uit Portugal.

Tottenham kende een beduidend beter weekeinde in de Premier League. Er werd zaterdag in het Tottenham Hotspur Stadium met 2-0 gewonnen van Everton, al duurde het wel tot de tweede helft voordat Kane en Pierre-Emile Højbjerg de productie verzorgden. Door de zevende zege van het seizoen werd de derde plaats verder verstevigd. De achterstand op koploper en rivaal uit Noord-Londen Arsenal bedraagt momenteel vier punten.

Kane staat momenteel op negen doelpunten namens Tottenham in de Premier League. Daarmee is de Engelsman echter niet de topscorer, daar Erling Braut Haaland de grens van vijftien treffers reeds heeft bereikt. Kane scoorde vorig seizoen nog tegen Manchester United op Old Trafford, al was dat toen niet voldoende om de 3-2 nederlaag af te wenden. Het topduel in de Premier League begint woensdagavond om 21.15 uur.

