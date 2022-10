Heracles Almelo wint, pakt periodetitel én loopt uit op concurrentie

Vrijdag, 7 oktober 2022 om 22:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:09

Heracles Almelo heeft vrijdagavond de periodetitel gepakt in de Keuken Kampioen Divisie. In eigen stadion was de ploeg van trainer John Lammers met 3-2 te sterk voor De Graafschap, waarmee de club naast het pakken van de periodetitel ook uitliep op concurrenten PEC Zwolle en FC Eindhoven. De voorsprong van de ploeg uit Almelo op nummer twee PEC bedraagt nu vijf punten.

Heracles begon ten opzichte van de met 1-2 gewonnen wedstrijd bij FC Den Bosch met Sven Sonnenberg en Navajo Bakboord in de basis. Dat ging ten koste van respectievelijk Marco Rente en Sylian Mokono. Verder koos trainer John Lammers voor de vertrouwde namen. Dat betekende dat onder meer de Scandinaviërs Samuel Armenteros, Nikolai Laursen en Emil Hansson in de basis begonnen. Aan de kant van De Graafschap waren er geen wijzigingen te noteren. Dat hield in dat Charlison Benschop de diepste spits was, die achter hem gesteund werd door nummer 10 Siem de Jong.

Thomas Bruns kopt de bal van buiten de 16 binnen ?? pic.twitter.com/AQxbwp6V2e — ESPN NL (@ESPNnl) October 7, 2022

Heracles kwam al na vijf minuten spelen op voorsprong. Op aangeven van Laursen was het Hansson die uit diens voorzet hard raak schoot: 1-0. Via Giovanni Korte en Benschop waren de Superboeren dicht bij de gelijkmaker, die er niet veel later via De Jong alsnog zou komen. Een voorzet van Alexander Büttner kwam terecht voor de voeten van de ex-Ajacied, die in twee instanties raak schoot: 1-1. Met name De Graafschap was nog dreigend voor rust, maar tot doelpunten kwam het niet meer.

Na rust vloog Heracles uit de startblokken. Op aangeven van Hansson kopte landgenoot Armenteros knap binnen via de binnenkant van de paal: 2-1. De wedstrijd leek vervolgens een tijd lang uitgeblust, maar Laursen was er met een kopbal, dat over het doel ging van De Graafschap-doelman Hidde Jurjus, nog wel dicht bij. De bezoekers kwamen tegen de verwachtingen in vervolgens op 2-2 via Danzell Gravenberch, die een minuut daarvoor was ingevallen. Op aangeven van Robin Schouten was de spits koelbloedig. Toch was het Heracles dat de voorsprong weer pakte. Thomas Bruns wist van buiten het zestienmetergebied te scoren met een kopbal, waardoor de Heraclieden toch nog wisten te winnen.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 10 8 1 1 15 25 2 PEC Zwolle 10 6 2 2 10 20 3 MVV Maastricht 10 6 2 2 3 20 4 FC Eindhoven 10 5 4 1 9 19 5 Roda JC Kerkrade 10 5 3 2 7 18 6 VVV-Venlo 10 5 2 3 -2 17 7 Jong AZ 10 5 1 4 6 16 8 Almere City FC 10 5 1 4 1 16 9 Willem II 10 4 3 3 2 15 10 NAC Breda 10 4 2 4 -3 14 11 Jong Ajax 10 3 3 4 1 12 12 Jong PSV 10 3 3 4 -5 12 13 Telstar 10 3 3 4 -6 12 14 FC Dordrecht 10 3 2 5 -2 11 15 ADO Den Haag 10 3 2 5 -5 11 16 TOP Oss 10 3 1 6 -4 10 17 Helmond Sport 10 3 0 7 -5 9 18 FC Den Bosch 10 3 0 7 -6 9 19 De Graafschap 10 2 2 6 -6 8 20 Jong FC Utrecht 10 1 3 6 -10 6