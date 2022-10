Goed nieuws uit de ziekenboeg geeft Schreuder meer opties in de achterhoede

Vrijdag, 7 oktober 2022 om 17:35 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:38

Jorge Sánchez heeft de groepstraining bij Ajax weer hervat, meldt de club via de officiële kanalen. De Mexicaan, die last had van een knieblessure, biedt met zijn rentree een extra optie voor de rechtsbackpositie. Momenteel staat Devyne Rensch daar geposteerd, maar het jeugdproduct van de Amsterdammers maakt geen onuitwisbare indruk.

Sánchez zou trainer Alfred Schreuder meer opties aan de rechterflank kunnen bieden, wat gezien de slechte vorm van de Amsterdammers geen overbodige luxe lijkt te zijn. De huidig nummer twee van de Eredivisie meldt tevens dat de training van vrijdag begon met een uitgebreide warming-up waarbij teams, met de handen vast, zo snel mogelijk een parcours aflegden en vervolgens moesten scoren. Na het opwarmen werd er een pass- en trapoefening uitgevoerd in twee groepen.

De training werd afgesloten met verschillende partijvormen, waaronder elf tegen elf. Sánchez deed aan al die oefeningen mee en lijkt zich dus tijdig in de wedstrijdselectie van de Amsterdammers voor het duel bij FC Volendam te spelen. Dat duel begint zaterdag om 16.30 uur. Ajax zal er alles aan gelegen zijn om de wedstrijd winnend af te sluiten, nadat er dinsdag met 1-6 werd verloren van Napoli in de Champions League.

Sánchez kwam deze zomer voor zo'n vijf miljoen euro over van Club América uit zijn thuisland en maakte in de wedstrijd tegen FC Utrecht (0-2 overwinning) zijn debuut. In de vier daaropvolgende wedstrijden kwam de 24-voudig international wel aan spelen toe, maar deed hij dat telkens als invaller. Sánchez miste de wedstrijden tegen AZ, Go Ahead Eagles en Napoli, waarbij Ajax alleen tegen Kowet een punt wist te halen.