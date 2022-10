Feyenoord kan koppositie pakken na gelijkspel Lazio; Becker matchwinner

Donderdag, 6 oktober 2022 om 20:41 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:28

Lazio is op bezoek bij Sturm Graz niet verder gekomen dan een 0-0 gelijkspel. De Italianen hadden het lastig in Oostenrijk, maar dachten via Ciro Immobile in de slotfase toch te winnen. De treffer van de spits werd echter afgekeurd wegens buitenspel, waardoor een gelijkspel het maximaal haalbare was. Door dit resultaat kan Feyenoord de leiding pakken in Groep F van de Europa League. In Groep E wist Real Sociedad wederom te winnen, terwijl Sheraldo Becker namens Union Berlin de matchwinner was tegen Malmö FF in Groep D.

Sturm Graz - Lazio 0-0

Na ruim tien minuten spelen was Luis Alberto dicht bij de openingstreffer. De Spanjaard ontving de bal na een goede pass in het zestienmetergebied van Graz, maar deed iets te lang over zijn actie en zag de bal door een verdediger tot hoekschop worden verwerkt. Een minuut later waren de Oostenrijkers zelf gevaarlijk na een goed schot van William Böving. De negentienjarige Deen zag zijn goede inzet echter gekeerd worden door Lazio-doelman Ivan Provedel. Een schot van Tomi Horvat dat net over de lat ging deed de thuissupporters wederom bijna juichen. Graz was voor rust de bovenliggende partij, maar wist zichzelf niet te belonen.

Na rust was het David Affengruber die het namens de thuisploeg probeerde. Tot opluchting van Provedel ging de bal centimeters naast het doel. Albian Ajeti en wederom Horvat probeerden het nog binnen de kwartier na rust, wiens pogingen het nodige geluk ontbeerden. Na een uur spelen leken de Romeinen wakkergeschud. Eerst werd een poging van Mattia Zacagnu knap gekeerd door Jörg Siebenhandl, waarna de doelman een poging van Immobile rakelings naast zag gaan. Na tachtig minuten spelen leek het dan toch raak te zijn voor Lazio en Immobile. De spits schoot het leer overtuigend binnen, maar hij bleek in buitenspelpositie te staan. Jusuf Gazibegovic kreeg met nog zo'n tien minuten te spelen zijn tweede gele kaart. Meer dan een gelijkspel bleek er voor de Italianen in het vervolg niet in te zitten.

Sheriff Tiraspol - Real Sociedad 0-2

Het was Real Sociedad dat voor het eerste grote gevaar van de wedstrijd zorgde. Routinier David Silva probeerde het met een vrije trap, die zag dat zijn inzet maar net langs de rechterpaal scheerde. Hetzelfde lot overkwam Brais Méndez, die het probeerde met een schot in het zestienmetergebied. Na rust wisten de Basken wel te scoren via Silva. De ex-speler van onder meer Manchester City schoot de bal via de binnenkant van de paal raak: 0-1. Na ruim een uur spelen ontving Moussa Kyabou zijn tweede gele kaart, waardoor de rode loper werd uitgelegd voor Sociedad. Het duurde dan ook maar één minuut voordat de wedstrijd werd beslist. Een vrije trap van Méndez werd binnengekopt door Aritz Elustondo: 0-2. Mikel Merino had de score nog verder kunnen uitbreiden, ware het niet dat zijn poging over ging.

Malmö FF - Union Berlin 0-1

Het was Malmö dat voor de eerste grote kans van de wedstrijd tekende. Joseph Ceesay had een goed schot in huis, dat uitstekend kon worden gekeerd door Frederik Rønnow. De Deense doelman zag ploeggenoot Becker na een half uur zijn eerste kans van de wedstrijd krijgen. De geboren Amsterdammer had een schot richting de linkerhoek in huis, dat fraai kon worden gekeerd door Ismael Diawara. Janik Haberer was tien minuten voor rust ook dicht bij de openingstreffer namens de ploeg uit Berlijn. De poging van de Duitser ging echter rakelings over. In blessuretijd kreeg András Schäfer van Union rood, nadat de Hongaars international de bal klungelig verspeelde en vervolgens aan de rem moest trekken.

Na rust werd het er bepaald niet rustiger op in de Zweedse kuststad. Na een uur spelen werd de wedstrijd tijdelijk gestaakt, nadat fans van beide ploegen vuurwerk naar elkaar gooiden. Ook op het veld belandde er vuurwerk, waardoor scheidsrechter Halil Umut Meler besloot eerst de rust te laten wederkeren. Toen dat eenmaal gebeurd was, was het uitgerekend Union Berlin dat op voorsprong kwam. Met een hard schot in het zestienmetergebied liet Becker Malmö-doelman Diawara kansloos achter: 0-1. Haberer kon het duel een paar minuten later beslissen, maar zijn schot kon dit keer wel worden gekeerd door Diawara. Malmö kwam niet meer tot grote kansen en zag daarmee de Duisters winnend huiswaarts keren.