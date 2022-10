Tottenham in rouw om overlijden zeer geliefde fitnesscoach Ventrone (61)

Donderdag, 6 oktober 2022 om 12:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:33

Gian Piero Ventrone is donderdag op 61-jarige leeftijd overleden, zo maakt Tottenham Hotspur bekend via de officiële kanalen. De Italiaan was werkzaam bij de club uit Noord-Londen als fitnesscoach en werd geroemd om zijn harde aanpak en inlevingsvermogen. Ventrone leed aan leukemie en verbleef vanwege zijn ziekte in het Fatebenefratelli ziekenhuis in Napels. Daar is hij donderdag plotseling overleden.

"Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van fitnesscoach Gian Piero Ventrone", schrijft Tottenham. "Hij zal door iedereen bij de club enorm worden gemist en onze gedachten zijn bij zijn familie en vrienden in deze onmogelijk droevige tijd." Ventrone, die vanwege zijn trainingsregimes in zijn thuisland al snel de bijnaam the Marine kreeg, was de vaste fitnessgoeroe van Antonio Conte en verhuisde vorig jaar met zijn landgenoot naar Tottenham.

We are devastated to announce that fitness coach Gian Piero Ventrone has passed away. He will be greatly missed by everyone at the Club and our thoughts are with his family and friends at this impossibly sad time. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 6, 2022

The Spurs besloten vanwege het overlijden van Ventrone om de persconferentie van Conte donderdagochtend af te lassen. "Gian Piero was lief naast het veld en veeleisend op het veld en werd al snel een enorm populair figuur bij spelers en staf", schrijft Tottenham op de clubsite. Ventrone bekleedde in het verleden functies bij Juventus, Catania, JS Suning, GZ Evergrande en AC Ajaccio. Bij Juventus had hij onder meer spelers als Didier Deschamps en Zinédine Zidane onder zijn hoede.

Bij de Italiaanse grootmacht beleefde Ventrone tussen 1994 en 2004 tien glorieuze jaren. "Een van de meest historische namen bij Juventus rond de eeuwwisseling is van ons heengegaan", rouwt Juventus. "Gian Piero hielp Marcello Lippi bij het opbouwen en verzorgen van een team dat alles won in Italië en Europa. Hij gebruikte innovatieve methoden voor fysieke conditionering, geïnspireerd door moderne criteria, die het voortouw namen in Italië en in het buitenland."