Jürgen Klopp en Virgil van Dijk nemen het op voor bekritiseerde teamgenoot

Woensdag, 5 oktober 2022 om 20:16 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:19

Liverpool-manager Jürgen Klopp en captain Virgil van Dijk hebben het dinsdagavond na de gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Rangers FC (2-0) opgenomen voor Trent Alexander-Arnold. De 23-jarige rechtsback kende een zeer moeizame start van het seizoen, maar schoot zijn ploeg dinsdag met een fraaie vrije trap op voorsprong tegen de Schotten.

Alexander-Arnold kreeg vaak kritiek te verwerken omdat hij in defensief opzicht niet betrouwbaar genoeg zou zijn. De zeventienvoudig Engels international was in de openingsfase van dit seizoen meermaals betrokken bij een tegendoelpunt en hoewel hij door bondscoach Gareth Southgate wel werd opgeroepen voor de interlands in de Nations League tegen Italië (1-0 verlies, red.) en Duitsland (3-3), speelde hij geen minuut. De rechtsback probeert naar eigen zeggen altijd positief te blijven. “Veel mensen hebben wat over me gezegd, maar ik wil vooral belangrijk zijn voor het team. Het gaat om wedstrijden winnen. Het begin van het seizoen was moeizaam voor me, maar ik kijk vooruit”, zei Alexander-Arnold dinsdagavond tegen Sky Sports.

Alexander-Arnold schiet de vrije bal heerlijk binnen en zet The Reds op voorsprong ??#ZiggoSport #UCL #LIVRAN pic.twitter.com/IRuIKJXV6V — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 4, 2022

Van Dijk nam het tegenover dezelfde zender op voor zijn teamgenoot. “Trent heeft gewoon bijzondere kwaliteiten. Ik speel nu acht of negen jaar in Groot-Brittannië en iedereen is er heel goed in om spelers op te hemelen, maar nog beter om ze hard te laten vallen.” De Nederlander geeft aan dat spelers dat maar van iedereen moeten accepteren. “We vergeten vaak dat een speler ook een privéleven heeft. Trent moet nu verder en hard blijven werken. Wat hij vandaag (dinsdag, red.) deed, is wat we nodig hadden. Het is belangrijk om, als spelers, coach en fans, achter Trent te blijven staan.” Ook Klopp was lovend over de jeugdexponent van the Reds, maar nuanceert de kritieken die Alexander-Arnold in het begin van het seizoen over zich heen kreeg.

“Wat speelde hij goed vandaag, hé?”, begon de Duitser tegenover de camera’s van Sky Sports. “En in het bijzonder in zijn defensieve rol”, doelt Klopp op de kritieken van eerder dit seizoen. “Trent heeft geen defensief probleem, zoals mensen zeggen. Wij, als Liverpool, hebben dat wel. De timing in het druk zetten was lange tijd niet goed, waardoor er ruimtes vrijkwamen. Zeker met het risico dat wij nemen.” De manager stipt daarbij een belangrijk punt aan. “Die ruimtes komen vaak vrij in de rug van Trent, omdat hij zo hoog op het veld hoort te staan. Dan lijkt het op een fout van hem, maar dat is niet zo. Maar wat een geweldige goal maakte hij vandaag (dinsdag, red.), ik ben blij dat hij het liet zien”, aldus Klopp, die Alexander-Arnold in de slotfase ook een publiekswissel gunde.