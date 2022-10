Yassin Ayoub baalt van jeugdliefde FC Utrecht: ‘Dat vond ik zo respectloos’

Woensdag, 5 oktober 2022 om 14:07 • Wessel Antes • Laatste update: 14:31

Yassin Ayoub verloor zondagmiddag met Excelsior van zijn oude liefde FC Utrecht (0-1). Hoewel de Kralingers geen punten wisten te pakken, was de 28-jarige middenvelder een van de uitblinkers aan de kant van Excelsior. De Marokkaan sprak deze zomer met Utrecht over een terugkeer in de Galgenwaard, maar in de Domstad twijfelde men over zijn fitheid.

Ayoub was deze zomer transfervrij na een mislukt avontuur bij het Griekse Panathinaikos. Het allerliefst was de controleur opnieuw in zee gegaan met de club waarvoor hij 172 wedstrijden in actie kwam, maar die kans kreeg hij niet. “Ik moest op ze wachten, het was afhankelijk van wat er met andere spelers zou gebeuren. Dat vond ik zo respectloos na alles wat ik voor de club heb betekend", aldus Ayoub tegen het Algemeen Dagblad.

Desalniettemin heeft Ayoub nog altijd warme herinneringen aan Utrecht. “Ik draag FC Utrecht nog altijd een warm hart toe, maar ik vind het nog steeds jammer dat ze me niet het voordeel van de twijfel hebben gegeven. Je ziet dat het niet lang duurt om fit te worden. Ik ben nu gelukkig bij Excelsior, maar dat stelde me wel teleur.” Ayoub kwam dit seizoen al acht keer in actie voor Excelsior, maar wist nog niet te scoren en gaf geen assists.

Excelsior begeeft zich momenteel op de elfde plaats in de Eredivisie. Ayoub wil absoluut nog niet naar onderen kijken. “Wij zijn geen degradatiekandidaat, dat ben je alleen als je jezelf zo bestempelt. Wij hebben genoeg kwaliteit om weg te blijven uit de onderste regionen, daar ben ik van overtuigd. Ik ga er vanuit dat we erin blijven.” Aanstaande zaterdag nemen de Kralingers het om 21.00 uur op tegen NEC in Nijmegen.