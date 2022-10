TOP Oss en Den Bosch kondigen drastische maatregelen aan na rellen

Dinsdag, 4 oktober 2022 om 14:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:22

De komende drie seizoenen zijn er geen uitsupporters welkom bij wedstrijden tussen TOP Oss en FC Den Bosch. Aanleiding is de uit de hand gelopen editie van drie weken geleden. Na afloop van het duel in Den Bosch liep het dusdanig uit de hand dat beide clubs maandag besloten hebben om voorlopig geen bezoekende fans toe te laten. Vanaf het seizoen 2026/27 zijn uitsupporters pas weer welkom.

Het duel op 17 september werd met 4-1 beslist in het voordeel van Den Bosch. Fans van Oss konden dat niet verkroppen en braken onder meer door een hekwerk in het stadion heen en verwondden daarbij een beveiliger, die bij het hek stond en in wilde grijpen, zeer ernstig. Het Brabants Dagblad wist te melden dat de beveiliger zwaargewond moest worden overgebracht naar het ziekenhuis, daar hij het hek op zijn hoofd kreeg. De beveiliger was niet veel later bij kennis, maar is flink geschrokken door het voorval.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Beide clubs voelen zich genoodzaakt om voor de komende drie seizoenen een verbod in te stellen. "Dit in het besef dat een kleine groep het verpest voor de voetbalsupporter die wel voor een positieve voetbalbeleving is", schrijft TOP Oss in een verklaring. "Maar de betrokken partijen willen hiermee uiten dat de mensen die zorgen voor geweld en agressie, niet welkom zijn. Voetbalwedstrijden horen plaats te vinden in een veilige omgeving en sportieve sfeer. Dat onderstreept iedereen. Voetbal is een sport die mensen wil verbinden, een stadion een plek voor familie en voetballiefhebbers."

TOP Oss voegt toe dat het onderzoek naar de ongeregeldheden op 17 september nog in volle gang is. Het wordt niet uitgesloten dat dit leidt tot individuele straffen. Naast het vernielen van een hek werd ook met stenen en fakkels gegooid. Daarbij raakten nog een aantal beveiligers en stewards gewond. Uiteindelijk zijn er meerdere mensen aangehouden en wist de ME de rust in en rondom het stadion terug te brengen. Het is niet voor het eerst dat uitsupporters worden geweerd bij de Brabantse derby. In het verleden werd al vaker een verbod opgelegd voor bezoekende fans.