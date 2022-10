Amsterdam maakt zich op voor Napoli-fans: veiligheidsrisicogebieden van kracht

Maandag, 3 oktober 2022 om 18:23 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:29

Ajax speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Napoli en ook de gemeente Amsterdam heet zich daarop voorbereid. Zo zijn het gebied rond de Johan Cruijff ArenA, de binnenstad en de metrolijnen die van de stad naar het stadion rijden door burgemeester Femke Halsema aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat houdt in dat iedereen in de genoemde gebieden kan worden gefouilleerd door de politie.

Halsema, de hoofdofficier van Justitie en de politiechef houden er rekening mee dat er voorafgaand aan de wedstrijd zwaar vuurwerk wordt afgestoken. "Gelet op de ervaringen rondom eerdere Champions League-wedstrijden houden we rekening met openbare ordeverstoringen", schrijft de burgemeester. Het veiligheidsrisicogebied geldt dinsdag van 12.00 uur tot middernacht. Ajax en Napoli zelf trappen die dag om 21.00 uur af.





De gemeente Amsterdam laat op zijn website tevens weten dat er vanaf dit seizoen strenger gaat worden opgetreden tegen gezichtsbedekkende kleding. Zo waarschuwt de gemeente dat het bij je hebben van dergelijke kleding al tot een stadionverbod kan leiden van zes maanden. Op het daadwerkelijk dragen daarvan kan een stadionverbod van maximaal achttien maanden worden uitgedeeld.

Bij de eerdere thuiswedstrijd van Ajax in de Champions League tegen Rangers FC (4-0 overwinning) was het gebied rondom het stadion van de Amsterdammers ook al gemarkeerd als veiligheidsrisicogebied. Toen arresteerde de politie ruim twintig mensen. "Voor verschillende strafbare feiten waaronder het afsteken van vuurwerk en het verstoren van de openbare orde", zo liet de politie weten. Ook werd er één supporter aangehouden vanwege het discrimineren en beledigen van een medewerker van de Johan Cruijff ArenA.