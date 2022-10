Unibet: een odd van 7.00 (!) voor de openingsgoal van Mohammed Kudus!

Dinsdag, 4 oktober 2022 om 07:00 • Rian Rosendaal

Voor Ajax staat de derde groepswedstrijd in de Champions League voor de deur. Napoli, de huidige koploper in de Serie A, komt dinsdagavond op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. Lukt het de Amsterdamse club om ook de tweede thuiswedstrijd in het miljoenenbal in winst om te zetten? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de clash tussen Ajax en Napoli.

Ajax is duidelijk bezig aan een mindere reeks. Na de 2-1 nederlaag tegen Liverpool in de Champions League volgde in de Eredivisie een verliesbeurt (2-1) op bezoek bij AZ, inmiddels de nieuwe koploper. En na de interlandperiode werden thuis punten verspeeld tegen Go Ahead Eagles: 1-1. Ajax kwam zaterdag nog wel op voorsprong via Davy Klaassen, maar in de slotfase ging het alsnog mis. Een tegenvallende generale dus voor de ontmoeting met Napoli.

Napoli kent een ijzersterke start van het seizoen. Trainer Luciano Spalletti zag zijn elftal zes keer op rij winnen, inclusief tweemaal in de Champions League. Met name de 4-1 overwinning op Liverpool van vorige maand maakte veel indruk in voetbalminnend Europa. Daarnaast werd ook met ruime cijfers gewonnen op bezoek bij Rangers: 0-3. Napoli staat na acht speelronden bovenaan in de Serie A. Een nederlaag in competitieverband werd nog niet geïncasseerd.

Alfred Schreuder koos tegen Go Ahead weer voor Brian Brobbey als diepste spits, waardoor Mohammed Kudus op de bank begon. Ook Steven Bergwijn, Steven Berghuis en Edson Álvarez waren reservespelers. De kans is groot dat de Ajax-trainer weer de nodige wijzigingen aanbrengt in zijn opstelling voor Napoli-thuis. Bij de Italianen is Giacomo Raspadori de blikvanger. De 22-jarige spits verkeert in bloedvorm en was onlangs matchwinner in het Nations League-duel met Engeland (1-0). Drie dagen later scoorde Raspadori ook op bezoek bij Hongarije (0-2).

