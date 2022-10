Unibet: Dit zijn de grootste kanshebbers voor de wereldtitel in Qatar!

Maandag, 3 oktober 2022 om 14:00 • Laatste update: 14:44

Nog een kleine zeven weken dan vangt het veelbesproken WK in Qatar aan. Nu de laatste tests voor het eindtoernooi zijn afgewerkt, kan de balans worden opgemaakt. Wie zijn de favorieten voor de titel van het WK 2022? Het Nederlands elftal hoopt hoge ogen te gooien onder bondscoach Louis van Gaal, terwijl Brazilië op basis van vorm en historie de gedoodverfde favoriet is. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de kanshebbers voor WK-winst.

Brazilië is topfavoriet om zondag 18 december de wereldbeker omhoog te houden. De Goddelijke Kanaries wonnen in het verleden al vijf keer het mondiale eindtoernooi en werden in hun laatste 29 interlands slechts één keer verslagen. Brazilië moest vorig jaar in de finale van de Copá America zijn meerdere erkennen in Argentinië. Bondscoach Tite heeft de beschikking over een sterke selectie. Vooral in de voorhoede is er sprake van een ongekend luxeprobleem met spelers als Neymar, Richarlison, Vinícius Júnior, Raphinha, Antony, Roberto Firmino en Rodrygo.

Het Nederlands elftal wordt door Unibet niet tot de grootste kanshebbers gerekend. Sinds Van Gaal september vorig jaar voor de derde keer werd aangesteld als bondscoach van Oranje, is Nederland echter ongeslagen. In totaal verloor hij slechts vier van zijn 57 wedstrijden als bondscoach. Waar andere landen kunnen leunen op een selectie vol met kwaliteitsspelers, moet de kar bij Oranje getrokken worden door enkele sterkhouders. Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Memphis Depay zijn voor Van Gaal onmisbaar.

Argentinië wordt net als Brazilië als een van de grote titelfavorieten voor het WK in Qatar gezien. Vorig jaar juli kwam de droom van Lionel Messi eindelijk uit, toen hij met la Albiceleste de grote aartsrivaal Brazilië in de finale van de Copá America versloeg. Het was de eerste internationale prijs met zijn land voor de 35-jarige sterspeler. Argentinië bleef de afgelopen twee jaar ongeslagen tijdens de WK-kwalificatie. Wel werd er zes keer gelijkgespeeld, waaronder tweemaal tegen Brazilië. Bondscoach Lionel Scaloni werkt met een relatief jonge selectie, waarin Messi samen met Ángel di María als dertigers het elftal moeten dragen.

Frankrijk mag als regerend Europees kampioen ook niet worden uitgevlakt. Bondscoach Didier Deschamps kan in Qatar met groot gemak een wereldelftal op de been brengen. Toch kenden les Bleus een verre van overtuigende voorbereiding. Frankrijk eindigde derde in de Nations League in een groep met Kroatië en Denemarken en Oostenrijk. Tegen de eerste twee landen werd deze zomer nog een nederlaag geleden.

