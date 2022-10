FC Utrecht komt in de slotfase met de schrik vrij en wint in Rotterdam

Zondag, 2 oktober 2022 om 16:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:36

FC Utrecht heeft de wedstrijd bij Excelsior in een overwinning weten om te zetten. In het Van Donge & De Roo Stadion werd het 0-1 voor de Domstedelingen dankzij een doelpunt van Sander van de Streek. In blessuretijd leek een overtreding van Mark van der Maarel op Mike van Duinen tot een strafschop te leiden, maar scheidsrechter Richard Martens besloot niet naar de stip te wijzen. Door de nederlaag zakt Excelsior naar de elfde plaats, terwijl Utrecht stijgt naar de zevende plek in de Eredivisie.

Op papier leek een puntendeling een zekerheid. Elk van de laatste drie Eredivisieduels tussen Excelsior en Utrecht eindigden namelijk in een gelijkspel. De thuisploeg deed er goed aan om Bas Dost goed in de gaten te houden. De spits scoorde namens sc Heerenveen ooit vijf keer in één wedstrijd tegen Excelsior en staat in totaal inmiddels op negen treffers in vier Eredivisieduels tegen de Kralingers. Utrecht was op voorhand bezig aan een goede reeks: in de laatste drie competitieduels waren zij ongeslagen. De laatste keer dat de ploeg vier Eredivisiewedstrijden op rij niet verloor was op 3 oktober 2021. Excelsior won zeven en verloor maar twee van de laatste dertien thuiswedstrijden in alle competities.

Excelsior begon voortvarend aan de wedstrijd. Een lange bal van achteruit van Rachid El Yakoubi op Van Duinen viel precies tussen Van der Maarel en Vasilis Barkas in. Door de instormende Van Duinen vergat Barkas te bal te raken, maar Van der Maarel kon op tijd opruimen. De bezoekers begonnen meer aan te dringen maar Excelsior kreeg de beste kans. Een lange bal van Stijn van Gassel werd door Van Duinen verlengd op Couhaib Driouech. Laatstgenoemde legde het leer panklaar voor Kenzo Goudmijn, maar zijn schuivertje kon makkelijk worden opgeraapt door Barkas.

Naoki Maeda had vlak voor rust de 0-1 op de schoen, maar niet lang daarna kwamen de bezoekers alsnog op voorsprong. Een zeer scherp aangesneden corner van Can Bozdogan werd door Van de Streek van dichtbij binnengekopt. Bijna verdubbelde Dost meteen daarna de score. Van de Streek legde keurig klaar maar de inzet van de spits was te slap en Van Gassel redde adequaat. Excelsior was dicht bij de aansluitingstreffer toen Marouan Azarkan een perfecte voorzet gaf op Driouech. Laatstgenoemde ‘kopte’ echter met zijn schouder in de handen van Barkas.

Flinke tegenvaller voor Utrecht was het uitvallen na rust van Jens Toornstra. De ex-Feyenoorder greep naar zijn hamstring en moest worden vervanger door Luuk Brouwers. Een schot van Bozdogan had niet veel later een lastige stuit, waardoor Van Gassel moeite had die bal te verwerken. Toch lukte het de doelman om de poging tot hoekschop verwerken. Het spel werd er naarmate de wedstrijd vorderde niet beter op, waardoor grote kansen lange tijd uitbleven. Dost en Arthur Zagre waren vlak voor tijd nog wel dicht bij, maar Van Gassel stond paraat. Aan de andere kant werd Van Duinen naar de grond gewerkt door een tik op de enkel van Van der Maarel. Videoscheidsrechter Erwin Blank keek naar het incident, maar tot een strafschop kwam het niet. Van Duinen kreeg in blessuretijd nog een voet achter een afvallende bal. De Haagse spits zag zijn poging echter over het vijandelijke doel gaan.