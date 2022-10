Maduro ziet Van Nistelrooij statement maken tijdens verloren avond PSV

Zaterdag, 1 oktober 2022 om 19:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:51

Volgens Kenneth Perez moet PSV zich grote zorgen maken na de smadelijke 3-0 nederlaag tegen SC Cambuur van zaterdagavond. Volgens hem heeft de 4-3 overwinning op Feyenoord van onlangs weinig waarde meer, nu er verloren wordt van een kleinere club in de Eredivisie. Hedwiges Maduro kijkt vooral op van de wissels die Ruud van Nistelrooij doorvoerde na de achterstand van PSV in Leeuwarden.

"De overwinning op Feyenoord kwam op een heel goed moment", opent Perez zijn analyse over PSV in De Eretribune. "Ze kwamen toen ook heel snel 0-1 achter en het was toen al een beetje van: ze zijn uitgeschakeld in de Champions League en hoe gaat het met PSV? Opeens draaiden ze die wedstrijd om, heel knap. Op karakter en ze deden ook goede dingen als team. Ze moesten toch wel wat gaan doen. En dat verspil je een beetje in een wedstrijd tegen Cambuur", verwijst de analist naar de pijnlijke verliesbeurt in Friesland.

"En nu komen de twijfels weer bij iedereen van hoe goed is PSV eigenlijk?", gaat Perez verder. "En ook bij de trainer. Hij heeft weer het hele middenveld gewisseld." Van Nistelrooij haalde Ibrahim Sangaré en Joey Veerman voortijdig naar de kant, terwijl Guus Til wel de negentig minuten volmaakte op het middenveld. Ook spits Xavi Simons werd overigens gewisseld bij PSV. Volgens Maduro is Van Nistelrooij nog altijd zoekende bij PSV. "Het hangt ook een beetje van de spelers zelf af. Als je zóveel wisselt, dan loopt het niet. Als ze hun taken niet uitvoeren, dan wissel je ze als trainer allemaal. Je maakt wel een statement als je zulke spelers (Sangaré, Veerman en Simons, red.) wisselt na een achterstand. Het doet wel wat met een groep."

"Ik denk dat het wisselbeleid dat nu doorgezet is met vijftien keer wisselen, dat dat ook trainers heel erg aan het twijfelen brengt", neemt Perez het gesprek weer over. "Ze kunnen de hele tijd wisselen, wisselen, wisselen. En ik denk dat een trainer op een gegeven moment een bepaalde vastigheid nodig heeft. Ik ken de percentages niet, maar ik denk dat trainers negentig procent van de keren al hun wissels gebruiken. Misschien is dat iets voor Opta om op te zoeken?", doelt Perez op het statistiekenbureau dat alle gegevens van onder meer de Eredivisie nauwkeurig bijhoudt.