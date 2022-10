Letsch kent debuut om snel te vergeten; Dortmund geeft voorsprong weg

Zaterdag, 1 oktober 2022 om 17:31 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:58

Thomas Letsch heeft bij zijn trainersdebuut voor VfL Bochum niet voor een verrassing kunnen zorgen. De ex-trainer van Vitesse zag zijn ploeg met 4-0 onderuitgaan bij RB Leipzig. Ook Borussia Dortmund kende geen beste middag. De titelkandidaat kende veel geblesseerden en ging uiteindelijk met 3-2 ten onder bij FC Köln. Die Borussen hebben daarmee verzuimd de koppositie in de Bundesliga te pakken.

Onder meer Malen en Brandt juichen na het openingsdoelpunt

FC Köln - Borussia Dortmund 3-2

In de jacht op plek één kende Borussia Dortmund de nodige personele problemen. Zo moest de ploeg van trainer Edin Terzic het doen zonder de geblesseerden Marco Reus, Mats Hummels, Giovanni Reyna en Mahmoud Dahoud. Het betekende dat Donyell Malen in de basis stond en de Nederlander was even voor het half uur gevaarlijk met een schot, dat uiteindelijk over ging. Malen zag hoe Julian Brandt de score een kleine vijf minuten later wél opende. De Duits international stond door zijn goede aanname plots alleen voor Köln-doelman Marvin Schwabe en rondde met buitenkant rechts fraai af: 0-1. De assist kwam op naam van Jude Bellingham, die voor het eerst de aanvoerdersband droeg. Malen kreeg vlak voor rust weer een kans, maar dit keer ontbrak het bij zijn schot aan kracht.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na rust draaide de thuisploeg het helemaal om. Een splijtende pass van routinier Jonas Hector kwam terecht bij Florian Kainz, die voor het doel opdook en de 1-1 liet aantekenen. Köln had het plots te pakken en kwam slechts drie minuten later al op voorsprong. Dit keer was Kainz de aangever voor het doelpunt van Steffen Tigges, die binnenkopte uit een voorzet naar de eerste paal. Dejan Ljubicic zette de thuisploeg vervolgens op 3-1, voordat een eigen doelpunt van Benno Schmitz de eindstand bepaalde: 3-2.

RB Leipzig - VfL Bochum 4-0

Voor Thomas Letsch was de uitwedstrijd bij Leipzig een bijzondere, maar tegelijkertijd zal de ex-trainer van Vitesse met gemengde gevoelens terugkijken op zijn debuut voor Bochum. De thuisploeg bleek veel te sterk te zijn en opende de score na een kwartier via Timo Werner. De ex-spits van Chelsea was het alertst na een rebound. Een kleine tien minuten later verdubbelde Christopher Nkunku de score uit een strafschop. Na rust wist Werner wederom uit een rebound te scoren, voordat Nkunku, op aangeven van Emil Forsberg, ook zijn tweede van de middag liet aantekenen.

SC Freiburg - FSV Mainz 2-1

Freiburg trad met Mark Flekken in de basis aan tegen Mainz en de Nederlander zag hoe zijn ploeg via Michael Gregoritsch al na drie minuten op voorsprong kwam. De Oostenrijker ontving de bal van Maximilian Eggestein en zag zijn poging in de rechterbovenhoek belanden. De 2-0 viel tien minuten voor rust. Nadat Gregoritsch de lat raakte, stond Daniel-Kofi Kyereh klaar om de 2-0 uit een rebound binnen te koppen. Na rust moest Flekken vissen. Een fraaie steekpass van Jonathan Burkardt kwam terecht bij Aarón Martín, waarna de Spanjaard het net vond met een schot dat in de linkerhoek belandde.

RB Leipzig - VfL Bochum 4-0

Voor Letsch was de uitwedstrijd bij Leipzig een bijzondere, maar tegelijkertijd zal de ex-trainer van Vitesse met gemengde gevoelens terugkijken op zijn debuut. De thuisploeg bleek veel te sterk te zijn en opende de score na een kwartier via Timo Werner. De ex-spits van Chelsea was het alertst na een rebound. Een kleine tien minuten later verdubbelde Christopher Nkunku de score uit een strafschop. Na rust wist Werner wederom uit een rebound te scoren, voordat Nkunku, op aangeven van Emil Forsberg, ook zijn tweede van de middag liet aantekenen.

Eintracht Frankfurt - Union Berlin 2-0

Ex-PSV'er Mario Götze liet zich na twaalf minuten spelen zien door de openingstreffer aan te tekenen. De aanvallende middenvelder werd in het zestienmetergebied gevonden door spits Randal Kolo Muani, waarna de Duitser met binnenkant rechts het net vond: 1-0. Vlak voor rust verdubbelde Jesper Lindstrøm de score en dat was volledig aan de Deen zelf te danken. De vleugelspeler veroverde de bal na een slordige pass, dribbelde twee man uit en verschalkte landgenoot Frederik Rønnow in de korte hoek. Na rust probeerde Union Berlin, met Sheraldo Becker, Morten Thorsby en Timo Baumgartl in de basis, de schade te repareren. Ondanks een rode kaart voor Kolo Muani lukte dit echter niet.

VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart 3-2

Wolfsburg, met Micky van de Ven centraal achterin in de basis, kwam na een klein kwartier op achterstand. Hiroki Ito vond Serhou Guirassy, die het leer hard in het dak van het doel werkte: 0-1. Wolfsburg liet zich niet uit het veld slaan en kwam een minuut na de openingstreffer alweer op gelijke hoogte. Een knap schot van Omar Marmoush van net buiten het zestienmetergebied vloog de linkerhoek in: 1-1. Wolfsburg kreeg vleugels van de gelijkmaker, drukte door en kwam in de 38e minuut op voorsprong via Maximilian Arnold, die zijn schot in het midden van het doel zag belanden: 2-1. Daarmee was het nog niet gedaan in de eerste helft, want Stuttgart kwam in blessuretijd op gelijke hoogte via Konstantinos Mavropanos. De Griek schoot de bal vlak voor het doel van Wolfsburg-doelman Koen Casteels binnen. In blessuretijd van de tweede helft zorgde Yannick Gerhardt voor de verlossing door de 3-2 aan te laten tekenen.