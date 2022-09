Barcelona moet opschieten met komst ‘nieuwe Pedri’ van 30 miljoen

Bij Barcelona wordt nog steeds met bovengemiddelde interesse gekeken naar de diensten van Alberto Moleiro, schrijft Mundo Deportivo. De aanvallend ingestelde middenvelder van Las Palmas, die vandaag negentien wordt, kan echter ook rekenen op interesse van andere topclubs. Barça moet om die reden snel handelen. De ontsnappingsclausule bedraagt dertig miljoen euro. Bij promotie naar LaLiga wordt dat bedrag verdubbeld.

Volgens Mundo Deportivo heeft Moleiro goedkeuring om de club te verlaten, mits het bedrag omhoog gaat. De middenvelder heeft zelf toegegeven dat Barcelona afgelopen zomer een aanbieding heeft gedaan. Naar verluidt waren de Catalanen destijds bereid om rond de tien miljoen euro te betalen. Dat bod ligt echter niet in lijn met wat men bij Las Palmas voor ogen heeft. De koploper van het tweede niveau wil de ontsnappingsclausule van dertig miljoen euro bij promotie naar de hoogste divisie verdubbelen naar zestig miljoen.

Het scenario zou dan ook flink gewijzigd zijn, daar Moleiro afgelopen zomer zijn contract met drie jaar verlengde en sindsdien geen contact meer had met iemand van de clubleiding van Barcleona. De Spaanse krant rept over een 'bevoorrechte positie die hij de afgelopen maanden verloren heeft'. Mocht Barça alsnog van plan zijn een poging te wagen voor de jeugdinternational, dan zal het flink in de buidel moeten tasten. Inmiddels jagen meer clubs op de handtekening van Moleiro.

Las Palmas blijft volhouden dat het over een gezonde financiële positie beschikt en stelt dar er niet per se verkocht hoeft te worden. De club blijft wijzen op de ontsnappingsclausule van dertig miljoen euro. Bovendien heeft voorzitter Miguel Ángel Ramírez geen nieuws ontvangen over de interesse van Barça. Desondanks wordt verwacht dat het komende winter tot een nieuwe aanbieding en een akkoord komt, waarbij Moleiro het seizoen afmaakt in het shirt van Las Palmas. Een vertrek in juni 2023 is dan ook onoverkomelijk.

Veel belangstelling

Relevo- journalisten Toni Juanmarti en Albert Roge maakten afgelopen zomer melding van de interesse van Eintracht Frankfurt. De Europa League-winnaar zou net als Barcelona een bod hebben uitgebracht, maar kreeg nul op het rekest. Ook Manchester City, Real Betis en Villarreal werden in verband gebracht met het talent. Het is niet bekend in hoeverre zij nog steeds geïnteresseerd zijn. "Hij is een speler waar veel clubs naar kijken, nationaal en internationaal. Maar hij staat bij ons onder contract en zal dit seizoen bij ons spelen", zei Ramírez afgelopen zomer.

Moleiro wordt door Spaanse media gezien zijn snelle opkomst betiteld als 'de nieuwe Pedri'. Laatstgenoemde maakte in de zomer van 2019 voor ruim zeven miljoen euro de overstap van Las Palmas naar Barcelona. De middenvelder maakte zijn debuut onder Ronald Koeman en is niet meer weg te denken uit het elftal van Xavi. Moleiro kwam afgelopen seizoen tot 37 competitiewedstrijden in het shirt van Las Palmas, waarvan 24 keer als basisspeler. Daarin wist hij drie keer het net te vinden. Dit seizoen staat de teller op zes wedstrijden (vijf keer als starter).