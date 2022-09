Burak Yilmaz geeft eindelijk tekst en uitleg over zijn rol bij Fortuna Sittard

Woensdag, 28 september 2022 om 21:25 • Guy Habets • Laatste update: 21:28

Burak Yilmaz heeft zich in een groot interview uitgesproken over alle verhalen die over hem de ronde doen. De Turkse spits van Fortuna Sittard zou de opstelling bepalen, ervoor hebben gezorgd dat Sjors Ultee zijn ontslag kreeg, ruzie gemaakt hebben met spitsentrainer Frank Demouge en winstpremies betalen. "Het zijn allemaal leugens", zegt Yilmaz tegen ESPN.

Het ontslag van Ultee, die werd opgevolgd door Julio Velázquez, kwam ook voor Yilmaz als een verrassing. "Dat is een beslissing die genomen is door het clubbestuur. Tenslotte ben ik hier maar een medewerker. Boven mij staan nog de voorzitter, de technisch directeur en ook nog de eigenaar. Dat zijn de mensen die daarover gingen. Het is een beslissing die niets met mij te maken had en soms kan gebeuren in het voetbal."

Burak Yilmaz over de geruchten die rondgaan ?? “Het is allemaal een leugen” — ESPN NL (@ESPNnl) September 28, 2022

De verhalen over de verstoorde relatie tussen de 37-jarige Turk en de technische staf en het bepalen van de opstelling doet Yilmaz ook af als klinkklare onzin. "Ik heb nog nooit een opstelling gemaakt. Het feit dat mensen dat zeggen, is beschamend. Dat is vooral heel erg respectloos richting de technische staf. Ik zou hier alles bepalen en ze hadden het zelfs over wedstrijdpremies die ik uit eigen zak zou betalen. Het is bijzonder beschamend, ook richting de voorzitter en de technisch directeur."

De aanvalsleider van Fortuna, die in zijn eerste zeven wedstrijden in de Eredivisie vier keer scoorde en een assist gaf, hoopt dat het snel gedaan is met alle geruchten die over hem rondgaan. "Ik zou willen dat dit soort verhalen niet zouden bestaan en ik kan met zekerheid zeggen dat alles gelogen is. Ik baal van alle berichten, maar het is ook onmogelijk om overal antwoord op te geven. Ik kan niet blijven zeggen dat alles niet waar is."