Unibet: een odd van 4.90 voor de openingstreffer van Cristiano Ronaldo!

Dinsdag, 27 september 2022 om 07:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 07:18

Een ware kraker in de laatste speelronde in de groepsfase van de Nations League: Portugal dat in Braga bezoek krijgt van Spanje. De ploeg van bondscoach Luis Enrique moet per se winnen op Portugese bodem om de Final Four te bereiken. Slaagt Spanje in die missie, of behoudt Portugal de koppositie in Groep 2? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de clash van dinsdagavond.

Portugal kende zaterdagavond geen enkele moeite met Tsjechië: 0-4. Desondanks was het voor Cristiano Ronaldo een wedstrijd om snel te vergeten. De 37-jarige superster hield een bloedneus over aan een harde botsing met doelpunt Tomás Vaclik en de aanvaller moest minutenlang behandeld worden. Ronaldo gaf daarnaast met een handsbal in de zestien een strafschop weg, al had hij geluk dat Patrik Schick vervolgens faalde vanaf elf meter. Een positief puntje was dat Ronaldo voor een assist tekende in Praag.

In tegenstelling tot Portugal kende Spanje een dramatische avond in de Nations League. Bondscoach Luis Enrique zag zijn elftal namelijk met 1-2 verliezen van Zwitserland in La Romareda, de thuishaven van Real Zaragoza. Een eigen doelpunt van Eric García bezegelde het lot van Spanje, dat kort daarvoor juist op gelijke hoogte was gekomen dankzij een prachtig doelpunt van Jordi Alba. De thuisnederlaag heeft als gevolg dat de eerste plaats in Groep 2 in handen is gekomen van Portugal. De Spaanse ploeg moet dinsdag dus winnen om de koppositie te heroveren.

Ronaldo heeft geen blessure overgehouden aan de botsing tegen de Tsjechen en start derhalve zo goed als zeker bij Portugal. Bij Spanje werd Marco Asensio tegen Zwitserland gebruikt als diepste spits. De speler van Real Madrid tekende voor de assist op Alba na een fraaie individuele actie. Het is de vraag of Asensio in de cruciale ontmoeting met Portugal opnieuw aan de aftrap verschijnt. In de onderlinge wedstrijd in juni was er nog een basisplaats voor Álvaro Morata, die de Spaanse productie voor zijn rekening nam tijdens het 1-1 gelijkspel.

