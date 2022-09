Van der Vaart voorziet basisplek op WK: ‘Hij maakt een hele goede kans’

Zondag, 25 september 2022 om 23:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:54

Rafael van der Vaart is de afgelopen twee duels van Oranje onder de indruk geraakt van Remko Pasveer. De oud-middenvelder ziet de 38-jarige keeper, die tegen Polen (0-2 winst) en België (1-0 zege) zijn eerste interlands speelde, zomaar op het WK in Qatar onder de lat staan. "Als je hem niet als eerste keeper wil meenemen naar een toernooi, dan moet je hem vandaag ook niet laten spelen", aldus Van der Vaart bij de NOS. "Ik denk dat hij een hele goede kans maakt."

Pasveer blonk zondagavond uit tegen België en hield Oranje op de been met een katachtige reflex op een inzet richting verre hoek van Amadou Onana. "Ik vind het knap aan Pasveer hoe hij steeds een stapje zet", aldus Van der Vaart. "Hij is natuurlijk van Vitesse naar Ajax gegaan en nu dan in Oranje. Hij raakt niet in paniek en straalt rust uit. Dat zie je ook aan de verdedigers. Het is wel lekker dat hij erachter staat. En het is niet het belangrijkst, maar met de voeten is hij ook goed."

Van der Vaart zou het niet gek vinden als Pasveer ook op het WK de nummer één van Louis van Gaal is. "Op dit moment, als je dit laat zien, waarom niet?" Collega-analist Pierre van Hooijdonk denkt daar geheel anders over. "Op dit moment zou ik Jasper Cillessen kiezen, omdat hij al meerdere toernooien heeft gespeeld en een betrouwbare indruk maakt", zegt Van Hooijdonk. "Pasveer doet het uitstekend, maar heeft geen internationale ervaring op landenniveau. Ik heb niks tegen Pasveer hoor. Ik vind het hartstikke leuk als je op 38-jarige leeftijd je debuut maakt in het Nederlands elftal en nog een tweede wedstrijd de kans krijgt."

De reactie van Pasveer

Pasveer verscheen kort na de wedstrijd voor de camera van de NOS. "Aanvallend waren we niet echt top", aldus de doelman van Ajax. "We kwamen niet tot grote kansen. Verdedigend hebben we het denk ik best aardig gedaan. De jongens hebben het goed gedaan met doordekken." Pasveer viel als vermeld op met een prachtige redding op een inzet van Onana. "Ik twijfelde of ik uit moest komen. Ik koos ervoor om te blijven staan. Uiteindelijk pakte dat goed uit." Van een basisplaats op het WK gaat Pasveer zeker nog niet uit. "Nee, helemaal niet. We krijgen nog heel veel wedstrijden. Je moet ook bij de club blijven leveren."

Voor Pasveer is alles in zijn eerste week bij Oranje nieuw. "Het is sowieso een ander systeem dan bij Ajax. Ik speel nu met jongens met wie ik weinig heb samengespeeld. Het voordeel is wel dat ik met Daley Blind en Jurriën Timber samenspeel bij Ajax. In dat opzicht is het wel lekker dat je er een paar hebt van wie je weet wat hun voorkeuren zijn. Ik moet zeggen dat voor de rest het aanpassen redelijk snel gaat."