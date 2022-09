Verbazing bij Brobbey: ‘Hoe ik de truc van de 0-1 noem? Truc?’

Vrijdag, 23 september 2022 om 21:55 • Noel Korteweg • Laatste update: 22:15

Brian Brobbey en Ryan Gravenberch kregen vrijdagavond voorafgaand aan de gewonnen oefeninterland tegen Jong België (1-2) mooi nieuws te horen. De spelers van Ajax en Bayern München mogen zich namelijk gaan melden bij het grote Oranje. Memphis Depay, Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners hebben de selectie geblesseerd verlaten, waardoor bondscoach Louis van Gaal besloot om Brobbey en Gravenberch op te roepen als vervangers. De Ajacied speelde zich met een mooie passeerbeweging vrij voorafgaand aan de 0-1, maar was daar zelf vrij nuchter over.

“We kregen het tijdens de bespreking te horen”, begint Brobbey, die zelf twee keer scoorde tegen de Belgen, in gesprek met ESPN. “Vóór de wedstrijd zei de trainer dat Van Gaal had gebeld. Wat mijn reactie toen was? Ik bleef rustig, maar van binnen was ik wel blij.” Ook Gravenberch was blij met het nieuws. “Toen ik het hoorde was ik ook wel blij van binnen. We mogen ons toevoegen aan het grote Oranje en ons daar gaan laten zien.” Brobbey gaf Van Gaal alvast een voorproefje en schoot zijn team met twee doelpunten langs Jong België.

Een echte spitsengoal van Brian Brobbey! ? ?? ESPN pic.twitter.com/lTTWiXzwTQ — ESPN NL (@ESPNnl) September 23, 2022

Hoe heeft de Ajacied de wedstrijd van vrijdagavond beleefd? “Ik kreeg een goede dieptepass van Jurgen (Ekkelenkamp, red.) en toen speelde ik de verdediger uit en vervolgens kwam ik één-op-één te staan met de keeper. Hoe ik de truc van de 0-1 noem? Truc? Ik speelde gewoon de bal naar voren”, is de spits nuchter. Was dit een truc die hij vaker gebruikt? “De truc van Brobbey”, reageert de Ajacied grappend. Toevalligerwijs neemt het Nederlands elftal het aanstaande zondag ook op tegen België. Brobbey had even last van zijn enkel vrijdagavond, maar die blessure valt mee. “Ik ging er even doorheen, maar ik liep het er al vrij snel weer uit. Het gaat nu wel goed.”

Ryan Gravenberch en Brian Brobbey waren 'vanbinnen blij' toen ze hoorden dat ze zich bij Oranje mogen gaan melden ?? — ESPN NL (@ESPNnl) September 23, 2022

De tweede treffer van de spits kwam na een mooie aanval over meerdere schijven van Jong Oranje. “Het was een hele mooie aanval: tiki-taka. Mitchel Bakker gaf een voorzet en ik kop hem goed binnen. Bakker heeft een goed linkerbeen.” Gravenberch vond dat hij ‘redelijk’ speelde tegen de Belgen. “Ik weet van mezelf dat ik wel beter kan. We hebben gewonnen, dus qua teamprestatie ben ik wel tevreden. Voor mezelf weet ik dat ik beter kan, dus wat dat betreft zit het er een beetje tussenin. Of ik wat wedstrijdritme mis? Eerlijk gezegd wel. Ik heb natuurlijk niet zo heel veel gespeeld, dus dit is ook weer een beetje wennen omdat ik vanaf de basis begon. Na twintig minuten moest ik wel weer op m’n tweede adem komen.”