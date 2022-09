Goals & Gossip: Maxi López zal in vuistje lachen na scheiding Icardi

Vrijdag, 23 september 2022 om 12:34 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:40

Wanda Nara en Mauro Icardi gaan scheiden. Eerstgenoemde onthulde donderdag op een Instagram Story dat er een einde is gekomen aan een bijna negenjarig huwelijk tussen de twee. "Het is erg pijnlijk op dit moment, maar gegeven mijn bekendheid en de speculaties in de media die er gaan komen is het beter om van mij te horen", schrijft Nara. "Ik heb niets te verklaren en ik wil ook geen details over deze scheiding kwijt. Snap alsjeblieft dat dat niet alleen voor mij is, maar ook voor onze kinderen."

Het huwelijk tussen Nara en Icardi is een van de bekendere in de voetbalwereld. Nara was voordat ze een relatie met de huidig spits van Galatasaray kreeg getrouwd met Maxi López, en hij en Icardi waren enkele jaren teamgenoten bij Sampdoria. Vlak nadat Icardi de overstap naar Internazionale maakte, lekte echter uit dat de achtvoudig Argentijns international een relatie had met Nara. Kort daarop vroeg zij een scheiding met López aan. De liefdesdriehoek maakte veel los in de Argentijnse en Italiaanse tabloids; zelfs wijlen Diego Maradona had er zo zijn mening over.

In mei 2014 hertrouwde Nara met Icardi. Even daarvoor moest haar oude echtgenoot bij haar nieuwe op bezoek in de Serie A. López weigerde de hand van Icardi te schudden voorafgaand aan de 4-0 nederlaag, waardoor het duel door de pers gedoopt werd tot 'de Wanda-derby'. Twee jaar later herhaalde de geschiedenis zich, toen López – inmiddels namens Torino – wederom weigerde Icardi's hand te schudden. De breuk van Nara en Icardi zou in dat verband met hoongelach ontvangen kunnen worden in huize López. Nara en Icardi kregen samen twee kinderen, Francesca (7) en Isabella (5).