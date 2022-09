Crisis compleet voor Juventus na nieuwe afgang; stoppen slaan door bij Di María

Zondag, 18 september 2022 om 16:58 • Paul Jeursen • Laatste update: 17:53

Bij Juventus staan alle signalen op rood na een nederlaag in de Serie A bij nummer laatst Monza. Met tien tegen elf maakte de hekkensluiter een kwartier voor tijd de enige treffer: 1-0. De Deense invaller Christian Gytkjaer was de matchwinner. Bij Ángel Di María sloegen de stoppen door. Hij maakte, in duel met een tegenstander, een slaande beweging en kon met een directe rode kaart vertrekken. Juventus staat door het verlies op de achtste plek en de positie van Massimiliano Allegri komt meer en meer onder druk.

Met interim-coach Raffaele Palladino voor het eerst op de bank bij Monza kwam Juventus een bekend gezicht tegen. Monza pakte vorige week pas het eerste punt, toen uit bij Lecce met 1-1 werd gelijkgespeeld. Juventus kent met tien punten uit zes wedstrijden ook een zeer matige seizoenstart. Bij de bezoekers startten Danilo en Federico Gatti voor Juan Cuadrado en Leonardo Bonucci. Di María speelde voor Moise Kean. Arek Milik was geschorst nadat hij in de rood doorlopen wedstrijd tegen Salernitana (2-2) zijn tweede geel kreeg na het uittrekken van zijn shirt.

Het was de thuisploeg die uit de startblokken schoot. Nicolò Rovella krulde een bal vanaf de rand van het strafschopgebied richting Mattia Perin, maar zijn inzet ging naast. De bezoekers leken na een klein half uur de score te openen via Dusan Vlahovic. Hij vond wat ruimte in het strafschopgebied, maar zijn schot werd perfect geblokt. De Serviër had vlak daarna nog een grote kans op de 0-1, maar één-op-één met keeper Michele Di Gregorio faalde hij. Vijf minuten voor rust sloegen de stoppen door bij Di María. Hij schermde de bal af van Armando Izzo en terwijl laatstgenoemde amper iets deed, plantte de Argentijn zijn linkerelleboog vol in de borst van de Monza-verdediger. Scheidsrechter Fabio Maresca trok meteen rood.

olie·dom (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) 1. heel dom Ángel Di María zit totaal niet in de wedstrijd, laat zijn frustraties de vrije loop en mag met een directe rode kaart vertrekken.. ??#ZiggoSport #SerieA #MonzaJuventus pic.twitter.com/F8ISWE2iab — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 18, 2022

Het was voor Di María zijn eerste rode kaart in een competitiewedstrijd sinds 30 april 2017. Toen, spelend voor Paris Saint-Germain, kreeg hij rood in de wedstrijd tegen OGC Nice. Met de brilstand gingen beide ploegen rusten. Monza had 58 procent balbezit en liet maar liefst zeven doelkansen aantekenen. Motor op Monza’s middenveld was Rovella. Hij toucheerde 50 keer de bal en dat was meer dan Juventus-middenvelders Leandro Paredes en Weston Mckennie samen (47).

Oh oh oh, Juve! ?? AC Monza komt een kwartier voor het eind op een 1-0 voorsprong ?? Wéér problemen voor Allegri & co... ??#ZiggoSport pic.twitter.com/v3xboIVfPb — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 18, 2022

In het tweede bedrijf ging Monza nadrukkelijker op zoek naar de openingstreffer. Perin moest handelend optreden op inzetten van Matteo Pessina en Carlos Augusto. Ook Rovella liet zich weer zien en was dicht bij een doelpunt. Dat gold ook voor Gytkjaer, maar hij kon een kopbal en schot niet tot doelpunt promoveren. Zijn derde kans op rij leverde wél de 1-0 op. Patrick Ciurria gaf een indraaiende voorzet en de Deen reageerde alert, liep uit de rug weg van Gatti en tikte binnen. Door de nederlaag verlaat Monza de laatste plek en schuiven zij op naar plek achttien. Juve neemt, met tien punten uit zeven wedstrijden, de achtste positie in.