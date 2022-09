Brabantse derby in Den Bosch ontspoort volledig na laatste fluitsignaal

Zondag, 18 september 2022 om 09:10 • Laatste update: 10:56

De Brabantse derby tussen FC Den Bosch en TOP Oss is zaterdagmiddag na het laatste fluitsignaal helemaal uit de hand gelopen. Dat meldt het Brabants Dagblad. Den Bosch won met 4-1 en dat konden de fans van de bezoekende partij maar moeilijk verkroppen. Zij vernielden een hekwerk in Stadion de Vliert, met alle gevolgen van dien.

De fans van Oss zagen dat hun ploeg in de wedstrijd van het jaar van het kastje naar de muur werd gestuurd in de tweede helft en dat leidde na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Joey Kooij tot veel frustratie. Ze braken door een hekwerk in het stadion heen en verwondden daarbij een beveiliger, die bij het hek stond en in wilde grijpen, zeer ernstig. Het BD schrijft dat hij zwaargewond over is gebracht naar het ziekenhuis, aangezien hij het hek op zijn hoofd kreeg. De beveiliger zou nu bij kennis zijn.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De fans die door het hek braken, raakten ondertussen slaags met de aanhang van Den Bosch, de overige beveiligers en ME'ers. Er werd ook met stenen en fakkels gegooid. Daarbij raakten nog een aantal beveiligers en stewards gewond. Uiteindelijk zijn er meerdere mensen aangehouden en wist de ME de rust in en rondom het stadion te waarborgen. "Te triest voor woorden", reageerde algemeen directeur Rob Almering van FC Den Bosch al. "Voetbal is nu even niet belangrijk."

Klaas Wels, technisch directeur en voormalig hoofdtrainer van TOP Oss, snelde tijdens de incidenten het veld op en probeerde daar de supporters van zijn club tot rede te brengen. Hij baalt vreselijk van de incidenten. "Verschrikkelijk om te zien dat iemand die zijn werk doet, met een hoofdwond op het veld ligt. Ik houd van een gezonde rivaliteit en dat mag op het randje zijn, maar dit is over die rand. Dat weet iedereen." De derby tussen Den Bosch en Oss werd in het verleden al een paar keer zonder uitpubliek gespeeld. Een nieuw verbod op bezoekende fans kan in het verschiet liggen.