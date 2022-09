Eran Zahavi denkt vanwege bizarre ‘slaapkamerrel’ aan stoppen bij Israël

Vrijdag, 16 september 2022

Eran Zahavi laat in een statement op Instagram weten te denken aan beëindiging van zijn interlandloopbaan. Op het sociale medium doet de aanvaller, die niet is opgeroepen voor de komende interlandperiode, uitgebreid zijn verhaal over situatie bij de nationale ploeg. De 35-jarige spits is van plan zijn interlandcarrière te beëindigen vanwege een ‘slaapkamerrel’ met de Israëlische bond.

Zahavi is, tot verbazing van veel Israëliërs, door bondscoach Alon Hazan niet bij de selectie voor de komende wedstrijd tegen Albanië in de Nations League gehaald. Zijn afwezigheid in de selectie zou te maken hebben met een 'slaapkamerrel'. Op Instagram vertelt de spits van Maccabi Tel Aviv dat hij om uiteenlopende redenen voor trainingen en wedstrijd liever geen kamer deelt met ploeggenoten. Hoewel hij naar verluidt altijd alleen heeft geslapen, zou de bond niet meer bereid zijn geweest om hem alleen op een kamer te laten rusten. Ook het voorstel van de aanvaller om zijn eigen kamer te betalen werd van tafel geveegd door de Israëlische bond. Dat leidt tot veel onvrede bij Zahavi.

“Toen ik hoorde dat ik mijn eigen kamer niet mocht betalen, wist ik dat er spelletjes gespeeld werden”, schrijft de topscorer aller tijden van Israël. “Wat mij betreft heb ik er alles aan gedaan om deel uit te maken van het team. Helaas heeft de bond besloten me niet uit te nodigen. Dat zorgde voor een shock en maakt me verdrietig. Ik denk dat dit het einde is van mijn interlandcarrière. Het is jammer dat we misschien uit elkaar moeten gaan vanwege een beslissing die mijn professionaliteit belemmert. Bedankt voor het privilege om mijn land te dienen. Ik hou van mijn land”, aldus Zahavi.

De voormalig aanvaller van onder meer PSV speelde in totaal zeventig interlands, waarin hij 33 keer trefzeker was. Nu lijkt hij, overigens niet voor het eerst, een einde te willen maken aan zijn interlandcarrière. In 2017 stopte Zahavi ook al tijdelijk, daar de Israëlische bond hem een schorsing had opgelegd vanwege het gooien met de aanvoerdersband. Hij was daar dusdanig woedend over dat hij besloot te stoppen, al keerde hij na een jaar afwezigheid weer terug.