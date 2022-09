Excelsior buigt achterstand om en boekt zeer belangrijke zege op FC Emmen

Zaterdag, 10 september 2022 om 22:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:39

Excelsior heeft zaterdagavond een zeer late overwinning geboekt op FC Emmen. Op Woudestein eindigde de degradatiekraker in 2-1 dankzij doelpunten van Ole Romeny, Nathan Tjoe-A-On en Serano Seymor. Laatstgenoemde besliste het duel in minuut 95. Door de overwinning staan de Rotterdammers op plek zeven, terwijl Emmen de vijftiende plek bezet in de Eredivisie.

FC Emmen kende in de vorige twee speelrondes zware tegenstanders in AZ en Feyenoord en bleef dan ook puntloos. De ploeg van trainer Dick Lukkien begon zonder verrassingen in de basisopstelling. Zo werd Richairo Zivkovic door Lukkien in de punt van de aanval opgesteld, met achter hem Romeny, Mark Diemers en Rúi Mendes. Julius Driksen nam achterin de plaats over van Jeroen Veldmate. Excelsior kende een fantastische seizoenstart met twee overwinningen, maar verloor de laatste drie wedstrijden. Toch had trainer Marinus Dijkhuizen geen verrassingen in petto, wat betekende dat Lazaros Lamprou zijn basisdebuut nog niet heeft gemaakt.

Na een klein kwartier spelen probeerde Julian Baas het met een kopbal, die uiteindelijk door Emmen-doelman Eric Oelschlägel kon worden gekeerd. Na een klein half uur dachten de Rotterdammers wel op voorsprong te zijn gekomen. Een fraaie pass van Yassine Ayoub met buitenkant rechts vond Couhaib Driouech, die via Oelschlägel in het doel belandde. De twintigjarige linksbuiten bleek na inmenging van de VAR echter buitenspel te staan. Aan de andere kant was Richairo Zivkovic dicht bij een doelpunt, maar de spits zag zijn poging naast het doel gaan. Emmen kwam vlak voor rust op voorsprong. Een krachtig schot van Jari Vlak kon niet goed worden verwerkt door doelman Stijn van Gassel, waarna Romeny zijn schot laag kon houden en de bal in de uiterste verre hoek zag verdwijnen: 0-1.

Na rust begonnen beide ploegen zwak aan de wedstrijd, maar werd Excelsior een klein kwartier na rust de betere partij en leverde dat ook kansen op. Eerst schoot Kenzo Goudmijn op de paal, waarna ook de kopbal van Mike van Duinen geen doel trof. De spits van de Kralingers kopte recht op Oelschlägel af. Excelsior bleef drukken en kreeg wat het in die fase verdiende. Tjoe-A-On haalde scoorde vanaf een meter of twintig zeer fraai raak in de rechteronderhoek: 1-1. Excelsior drukte door en kwam in de 69e minuut bijna op voorsprong via opnieuw een kopbal van Van Duinen; dit keer kopte hij over. In de slotfase probeerden beide ploegen het nog wel, maar sloeg de vermoeidheid toe. Toch won Excelsior nog in extremis. Uit een hoekschop was het Seymor die met zijn kopbal de thuisploeg in extase bracht. Grootste smet voor FC Emmen was het uitvallen van Jeff Hardeveld, die het veld in de slotfase met een ogenschijnlijk zware knieblessure moest verlaten.