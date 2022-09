Verdienstelijk debuut Stengs bij Nederlands feestje Antwerp

Zondag, 4 september 2022 om 17:49 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:59

Royal Antwerp heeft na zondagmiddag nog altijd geen punt verspeeld in de Jupiler Pro League. De ploeg van Mark van Bommel won in eigen huis met 3-0 van KVC Westerlo en gaat daardoor aan kop in België met 21 punten uit de eerste zeven wedstrijden. Alle Nederlanders waren betrokken bij de doelpunten in het Bosuilstadion.

Van Bommel begon met onder anderen Toby Alderweireld, Jurgen Ekkelenkamp, Vincent Janssen en Calvin Stengs in de basis. Laatstgenoemde aanvaller kwam afgelopen week op huurbasis over van OGC Nice en mocht meteen vanaf de aftrap starten tegen KVC Westerlo. Radja Nainggolan, die in de laatste weken van de transferwindow nog flirtte met een terugkeer naar Italië, begon op de bank.

Stengs > Ekkelenkamp > Penalty > Janssen > Vincent Janssen zet Antwerp op voorsprong tegen Westerlo: 1-0 Royal Antwerp - Westerlo

De thuisploeg kwam na een half uur spelen op voorsprong. Alle Nederlanders waren bij het openingsdoelpunt betrokken. Stengs gaf de bal mee aan Ekkelenkamp, die vervolgens zijn dribbel inzette op de rand van het zestienmetergebied. De ex-Ajacied, die deze zomer voor vijf miljoen euro overkwam van Hertha BSC, werd vervolgens onderuit gehaald door Maxime de Cuyper. Janssen, die achter de bal ging staan, maakte vervolgens geen fout vanaf elf meter: 1-0. Dat was ook meteen de ruststand.

Slechts vijf minuten na het begin van de tweede helft verdubbelde Royal Antwerp de voorsprong. Stengs werd via een lange bal weggestuurd in de diepte, overbrugde tientallen meters en gaf de bal daarna mee aan Ekkelenkamp. De middenvelder gaf Koji Miyoshi daarna een niet te missen kans. De Japanner schoot van dichtbij in een leeg doel raak: 2-0. In de laatste tien minuten kwam via Anthony Valencia, die de bal na een assist van Janssen binnenkopte, de eindstand op het bord: 3-0.