Debutant Postema bezorgt Roda JC in minuut 90 punt in Limburgse derby

Zondag, 4 september 2022 om 14:29 • Mart van Mourik • Laatste update: 14:45

MVV Maastricht heeft op de valreep een overwinning in de Keuken Kampioen Divisie uit handen gegeven. Lang zag het ernaar uit dat de ploeg van trainer Maurice Verberne drie punten zou pakken, maar Roda JC Kerkrade kwam in de negentigste minuut nog langszij: 1-1. Door het gelijkspel in de Limburgse derby besluit MVV de vijfde speelronde op de achtste plek van de ranglijst; Roda JC staat met twee punten meer vijfde.

De thuisploeg begon overtuigend aan de derby en creëerde in de derde speelminuut al de eerste serieuze kans van de wedstrijd. Een schot van Nicky Souren smoorde in de kiem, terwijl doelman Moritz Nicolas vervolgens redde op een kopbal van Koen Kostons. De score werd nog geen 120 seconden later geopend door MVV. Kostons zette Jarne Streuckers met een fraaie pass oog in oog met Nicolas. De aanname van de aanvaller was goed genoeg om vervolgens van dichtbij af te kunnen ronden: 1-0.

? Bliksemstart voor @mvvmaastricht: Jarne Steuckers maakt binnen vijf minuten de 1-0 in de Limburgse derby! ???? ?? ESPN #?? #MVVRJC pic.twitter.com/oHjAMbePdN — ESPN NL (@ESPNnl) September 4, 2022

In de elfde minuut moest de ploeg uit Maastricht een tegenvaller incasseren: Leroy Labylle raakte geblesseerd en werd vervangen door Lars Schenk. Halverwege het eerste bedrijf leek Roda JC het heft in handen te nemen. Zo werd Teun Bijleveld gevaarlijk met een schot van de rand van het strafschopgebied en kwam Bryan Limbombe een teenlengte tekort om de voorzet van Mohamed Mallahi het gewenste vervolg te geven. Op slag van rust kreeg MVV nog tot tweemaal toe een kans om de voorsprong te verdubbelen, maar door het gebrek aan fortuin in de afronding bleef de 2-0 uit.

In de openingsfase van het tweede bedrijf kreeg MVV opnieuw twee mogelijkheden om de voordelige marge uit te bouwen. Eerst Nicolas reageerde op tijd om een gevaarlijk steekbal richting Steuckers te onderscheppen; daarna kopte Orhan Dzepar rakelings naast de paal. Hoewel ook Kostons en Sven Blummel nog hadden kunnen scoren, hield Roda JC stand. In de slotfase voerden de bezoekers de druk op het vijandige doel op en kwam MVV met de rug tegen de muur te staan. Uiteindelijk bezweek de thuisploeg onder de druk: de ingevallen debutant Romano Postema zorgde in de negentigste minuut voor de gelijkmaker: 1-1.

?? @RodaJCKerkrade pakt een punt in Maastricht dankzij deze late treffer van debutant Romano Postema! ?? #MVVRJC pic.twitter.com/bm4H5PKsyk — ESPN NL (@ESPNnl) September 4, 2022

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 5 5 0 0 13 15 2 FC Eindhoven 5 4 1 0 5 13 3 VVV-Venlo 5 4 0 1 2 12 4 Heracles Almelo 4 3 1 0 10 10 5 Roda JC Kerkrade 5 3 1 1 4 10 6 NAC Breda 5 3 1 1 2 10 7 Jong AZ 4 3 0 1 4 9 8 MVV Maastricht 5 2 2 1 2 8 9 Willem II 5 2 2 1 1 8 10 Almere City FC 5 2 0 3 -2 6 11 Jong Ajax 4 1 1 2 -1 4 12 FC Dordrecht 4 1 1 2 -2 4 13 Jong PSV 4 1 1 2 -4 4 14 De Graafschap 5 1 1 3 -5 4 15 Telstar 5 1 1 3 -6 4 16 TOP Oss 4 1 0 3 -2 3 17 Helmond Sport 5 1 0 4 -2 3 18 ADO Den Haag 5 1 0 4 -5 3 19 FC Den Bosch 5 1 0 4 -6 3 20 Jong FC Utrecht 5 0 1 4 -8 1