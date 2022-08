Feyenoord laat kersverse debutant niet naar Excelsior vertrekken

Dinsdag, 30 augustus 2022 om 18:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:21

Excelsior heeft in de laatste dagen van de transferwindow geprobeerd om Quilindschy Hartman los te weken bij Feyenoord. De verdediger heeft te maken gekregen met flinke concurrentie en is niet de eerste keuze van Arne Slot op de linksbackpositie. Desondanks voelt de oefenmeester van Feyenoord niets voor een vertrek en is een (tijdelijke) transfer onbespreekbaar.

De twintigjarige Hartman werd in Zwijndrecht geboren en speelt al sinds 2010 voor Feyenoord. In de jeugdelftallen van de Rotterdamse club liet hij zich gelden als een felle verdediger die de duels niet schuwt. Hartman heeft daarnaast een zeer goede traptechniek, waardoor hij regelmatig verantwoordelijk was voor de vrije trappen en corners. Tegen RKC Waalwijk werd hij beloond voor een goede voorbereiding met zijn debuut als basisspeler. Hartman deed ruim zeventig minuten mee en kwam vervolgens ook tegen FC Emmen kort in actie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Excelsior had de linksback graag komend seizoen op huurbasis overgenomen, maar heeft nul op het rekest gekregen van Feyenoord. Dat meldt Excelsior-watcher Jeffrey van der Maten van het Algemeen Dagblad. Dinsdagochtend heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen beide Eredivisie-clubs. Marinus Dijkhuizen koos tijdens de eerste drie competitieduels voor Nathan Tjoe-A-On als linksback. Feyenoord wenste enkel mee te werken aan een transfer indien Hartman een basisplaats kon worden gegarandeerd. Daar ging Excelsior niet in mee.

Met de komst van Fredrik André Bjørkan heeft Slot inmiddels vijf opties op de linksbackpositie. Met Marcos López, Hartman en Bjørkan heeft Feyenoord drie klassieke linksbacks in huis. Tijdens de 4-0 thuiszege op FC Emmen liet nieuweling Dávid Hancko zien ook prima als linkervleugelverdediger te kunnen spelen. Bij het Slowaakse elftal staat hij daar ook vaak, vanwege de zware concurrentie van onder andere Milan Skriniar. Marcus Pedersen speelde dit seizoen ook een aantal keer als linksback, al is dat niet ideaal aangezien zijn rechterbeen sterker is.