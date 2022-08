Moordende concurrentie dwingt Sepp van den Berg naar de Bundesliga

Dinsdag, 30 augustus 2022 om 12:57 • Mart Oude Nijeweeme

Sepp van den Berg staat op het punt om de overstap te maken naar Schalke 04. De centrumverdediger hoeft bij Liverpool niet op veel speeltijd te rekenen en wordt het komende seizoen verhuurd, meldt GOAL. Voor Van den Berg wordt het zijn tweede uitleenbeurt. Afgelopen anderhalf jaar werd hij bij Preston North End gestald. Schalke heeft met Thomas Ouwejan en Steven van der Sloot al twee Nederlanders in de gelederen.

Van den Berg heeft van de clubleiding van Liverpool toestemming gekregen om zijn tijdelijke transfer naar Schalke af te ronden. De jeugdinternational van Nederland beschikt bij Liverpool nog over een contract tot medio 2024. In het centrum van de defensie van the Reds moet hij echter Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Joe Gomez en Joel Matip voor zich dulden, waardoor een nieuwe uitleenbeurt de beste optie is om regelmatig aan speelminuten in een eerste elftal te komen.

Het vertrek van Van den Berg kan niet los worden gezien van de terugkeer van Matip. Laatstgenoemde ontbrak de afgelopen weken vanwege een blessure, maar is op de weg terug en haakt snel weer aan. Van den Berg zat dit seizoen tijdens alle vier de speelronden op de bank bij Liverpool, maar kreeg geen speelminuten van Jürgen Klopp. Liverpool stond altijd open voor een vertrek van de verdediger, maar door toenemende blessures moest hij de reservebank vullen. Nu lijkt het dus alsnog tot een transfer te komen.

Van den Berg maakte in 2019 de overstap van PEC Zwolle naar Liverpool, dat hem tijdens de tweede helft van het seizoen 2020/21 verhuurde aan Preston North End. De samenwerking beviel voor alle betrokken partijen goed, wat vorig seizoen leidde tot een nieuwe huurdeal voor het hele seizoen. Van de Berg speelde in totaal 66 officiële duels voor the Lilywhites, waarin hij goed was voor drie goals en één assist. Schalke schudt onder meer Bournemouth, 1. FSV Mainz en Blackburn Rovers van zich af.