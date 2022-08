Vitesse presenteert nog voor binnenhalen Vidovic andere gehuurde targetman

Maandag, 29 augustus 2022 om 21:07 • Wessel Antes

Vitesse heeft maandagavond de komst van Bartosz Bialek wereldkundig gemaakt. De twintigjarige spits, die voor één seizoen wordt gehuurd van VfL Wolfsburg, sluit per direct aan bij de selectie van trainer Thomas Letsch. Gisteravond meldde BILD nog dat de Arnhemse club dicht bij een huurtransfer van Gabriel Vidovic is.

De achttienjarige spits uit Kroatië zou volgens de Duitse krant worden gehuurd van Bayern München. De Beierse club had Vidovic het liefst op huurbasis naar een Duitse club gestuurd, maar Der Rekordmeister slaagde er niet in om een akkoord te vinden met meerdere clubs uit de tweede Bundesliga. Zodoende zou Vidovic aankomende week een huurcontract ondertekenen bij Vitesse. Hij kwam tot dusver tot vier invalbeurten in de hoofdmacht van Bayern.

Of Vidovic nog steeds komt is nu de vraag. Zeker is dat Vitesse zich heeft versterkt met Bialek. Op de clubwebsite wordt de boomlange aanvaller beschreven als een ‘klassieke spits’. Bij Wolfsburg speelde de Pool 36 wedstrijden in de hoofdmacht waarin hij twee keer trefzeker was. Bialek werd vrijwel altijd gebruikt als pinchhitter in de laatste paar minuten van een wedstrijd.

Via de clubwebsite laat Bialek weten blij te zijn met zijn transfer. “De overstap naar Vitesse voelt als de perfecte keuze voor mij. Na een aantal zeer goede gesprekken kan ik niet wachten om mijn nieuwe teamgenoten te leren kennen en samen met hen de strijd aan te gaan. Ik heb Vitesse zich afgelopen zaterdag zien terugknokken naar een gelijkspel en hoop dat we in de komende periode steeds meer punten kunnen pakken. Ik ga alles geven voor de club en de supporters.”