Topscorer Becker en Union Berlin laten niets heel van Schalke 04

Zaterdag, 27 augustus 2022 om 17:32 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:36

FC Union Berlin heeft zaterdagmiddag op overtuigende wijze (tijdelijk) de koppositie in de Bundesliga gepakt. Sheraldo Becker was tweemaal trefzeker in een 1-6 oorwassing tegen Schalke 04. De 27-jarige aanvaller is met vier goals momenteel topscorer in Duitsland. Tegelijkertijd won Bayer Leverkusen mede dankzij twee treffers van Jeremie Frimpong met 0-3 van FSV Mainz 05, terwijl Borussia Dortmund met 0-1 zegevierde bij Hertha BSC. Bayern München komt later vanavond nog in actie tegen Borussia Mönchengladbach en kan dan de koppositie van Union weer overnemen.

Schalke 04 - 1. FC Union Berlin 1-6

De bezoekers, die met Sheraldo Becker en Danilho Doekhi aan de aftrap verschenen, wisten de ban al snel te breken via Morten Thorsby. De voormalig speler van sc Heerenveen trof doel met het hoofd 0-1. Schalke 04 kwam terug in de wedstrijd nadat met een half uur op de klok op de strafschopstip ging na een onbegrijpelijke handsbal van Robin Knoche. Marius Bülter pakte het cadeautje uit door koel te blijven vanaf elf meter en doelman Frederik Rønnow de verkeerde hoek in te sturen: 1-1. Het was echter Union dat met een comfortabele voorsprong de rust inging. Becker was eerst met een van richting veranderd schot trefzeker, waarna Janik Haberer met een fraai afstandsschot de score verder opvoerde.

De tweede helft was nog geen twee minuten onderweg toen Becker opnieuw het net vond. Doelman Alexander Schwolow was kansloos op een rebound van de Nederlander. Die Eisernen deden het in het restant van het tweede bedrijf rustig aan, maar bepaalden de eindstand in de slotminuten nog op 1-6. De voor Becker ingevallen Sven Michel was tweemaal trefzeker: eerst kreeg hij na een inschattingsfout in de defensie van de thuisploeg een vrije doortocht en niet veel later werkte hij vanuit een lastige hoek knap met links af.

Jeremie Frimpong was tweemaal trefzeker tegen 1. FSV Mainz 05.

1. FSV Mainz 05 – Bayer Leverkusen 0-3

Bij Bayer Leverkusen was Jeremie Frimpong de man van de middag. De Nederlandse rechtsback scoorde liefst twee keer op bezoek bij Mainz. De bezoekers openden vlak voor het half uur de score door Exequiel Palacios. De Argentijn schoot na een afgeslagen hoekschop via een verdediger van Mainz de bal op gelukkige wijze in het doel. Tien minuten later kon Leverkusen counteren en met pass van de pijlsnelle Moussa Diaby wist Frimpong wel raad: 0-2. Nog voor de rust besliste de ploeg van trainer Gerardo Seoane de wedstrijd en weer was Frimpong de doelpuntenmaker. De rechtsback profiteerde van slordig uitverdedigen van Mainz-verdediger Maxim Leitsch, waarna Frimpong niet meer bij te houden was, doelman Robin Zentner omspeelde en keuring scoorde. Na rust kregen zowel Frimpong als invaller Delano Burgzorg geel voor duiken, maar doelpunten vielen er niet meer te noteren. Linksback Piero Hincapie van Leverkusen pakte nog wel zijn tweede gele kaart voor vasthouden. Mitchell Bakker kreeg diep in blessuretijd nog een rode kaart voor een elleboogstoot.

RB Leipzig – VfL Wolfsburg 2-0

RB Leipzig had na drie speelrondes slechts twee punten verzameld, waardoor de druk aanwezig was bij de ploeg van trainer Domenico Tedesco. Toch zag de Duitser zijn ploeg goed van start gaan. In de vijfde minuut brak sterspeler Christopher Nkunku de ban. De Fransman benutte een strafschop na hands van Wolfsburg-verdediger Maxence Lacroix. Andre Silva en Dani Olmo verdubbelden nog binnen het kwartier bijna de score, ware het niet dat de precisie ontbrak. Na rust zetten de bezoekers aan en waren ze dichtbij de gelijkmaker via Josip Brekalo. Ook Lukas Nmecha scoorde bijna, maar hij zag zijn poging stranden via een fantastische redding van ex-Heracles Almelo doelman Janis Blaswich. Max Kruse dacht in de slotfase toch nog een punt voor zijn ploeg te redden, maar zag tot zijn frustratie de bal net naast het doel verdwijnen. Nkunku bracht de zege met zijn tweede treffer van de middag in veilige haven.

Hertha BSC – Bortussia Dortmund 0-1

Bij Hertha BSC maakte Jean-Paul Boëtius zijn basisdebuut op het middenveld, nadat hij in de vorige twee Bundesliga-duels als invaller binnen de lijnen was gekomen. Donyell Malen ontbrak met een lichte blessure bij de bezoekers, die na een halfuur spelen de score openden via Anthony Modeste. De deze zomer van 1. FC Köln overgekomen spits kopte een voorzet van Salih Özcan achter doelman Oliver Christensen. In het tweede bedrijf was Dortmund een aantal keren dicht bij de beslissing, terwijl Marco Richter aan de andere kant van het veld juist de gelijkmaker had kunnen maken. Zijn poging tien minuten voor tijd spatte echter uiteen op de lat, waardoor Hertha met lege handen achterbleef. Dortmund klimt door de zege voorlopig naar de vijfde plek in de Bundesliga.

TSG Hoffenheim – FC Augsburg 1-0

Bij TSG Hoffenheim was er een basisplaats voor voormalig NAC- en PSV-speler Angeliño, terwijl Jeffrey Gouweleeuw bij FC Augsburg in het hart van de defensie startte. Na 38 minuten opende de thuisploeg de score: Andrej Kramaric zag dat zijn voorzet werd teruggelegd door Robert Skov, waarna Dennis Geiger fraai de 1-0 binnenschoot. In de loop van de tweede helft drong Augsburg steeds meer aan in de jacht op de gelijkmaker, maar tot doelpunten leidde dat niet meer. Hoffenheim kon daardoor de derde overwinning op rij bijschrijven en staat voorlopig vierde in de Bundesliga.