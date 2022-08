VZ 5: Drukke transferdag voor Ajax en Feyenoord; PSV vreest voor Gakpo

Ajax haalt Kaplan, verhuurt Kudus en behoudt Antony en Álvarez

Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar beleven drukke tijden bij Ajax. Het technisch duo haalde vrijdag Ahmetcan Kaplan binnen. De Telegraaf repte donderdag over een som van tien miljoen euro voor de verdediger van Trabzonspor. Aan de uitgaande kant is Ajax volgens The Times op weg om Mohammed Kudus te verhuren aan Everton, met daarbij een optie tot koop. Ajax weigert mee te werken aan een vertrek voor Antony en Edson Álvarez, voor wie veel interesse is.

Feyenoord probeert twee topaanwinsten binnen te hengelen

Ook Feyenoord roert zich volop. Arne Slot is tevreden met de aanstaande komst van Dávid Hancko. De Slowaakse centrale verdediger tekent volgens De Telegraaf spoedig een vijfjarig contract in De Kuip en kost de Rotterdammers circa zes miljoen euro, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot acht miljoen euro. Slot blikt op de persconferentie alvast vooruit op de komst van de centrale verdediger van nu nog Sparta Praag. Feyenoord is daarnaast dicht bij de komst van middenvelder Ezequiel Bullaude



‘Manchester United gaat vol voor Cody Gakpo’

Manchester United zal zich spoedig melden in Eindhoven voor Cody Gakpo. Volgens journalist Jason Burt van The Telegraph is Erik ten Hag klaar om 'all-out' te gaan voor de vleugelspeler. De berichtgeving is enigszins verassend te noemen, omdat eerdere berichten op vrijdag erop wezen dat de Engelsen zich vol op een nieuw bod voor Ajacied Antony zouden richten.

Naam Stengs wordt ‘gefluisterd’ bij PSV

PSV hoopt de bij Manchester United genoemde Cody Gakpo binnenboord te houden. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan komen volgens het Eindhovens Dagblad onder meer Calvin Stengs (OGC Nice) en Jesper Karlsson (AZ) in beeld als eventuele opvolgers. De regionale krant benadrukt wel dat Karlsson een 'peperdure optie' is voor PSV en dat Stengs meer een speler is voor op de rechterflank. Zijn naam wordt wel op meerdere plekken gefluisterd.

Kuijt gaat na bliksemsnelle tegentreffer opnieuw ten onder met ADO

Dirk Kuijt heeft na vrijdagavond nog altijd geen enkel punt gehaald met ADO Den Haag. De trainer zag zijn ploeg op bezoek bij MVV Maastricht dramatisch beginnen en keek al na vijftien seconden tegen een achterstand aan. ADO was sterker en deed veel meer doelpogingen dan de thuisploeg, maar stapte met een 3-1 nederlaag van het veld af. Kuijt staat met de Haagse club diep onderaan in de Keuken Kampioen Divisie met nul punten, en een doelsaldo van één voor en negen tegen.

