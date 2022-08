Nieuwe aanwinst Feyenoord op komst: ‘Vooral veel uitproberen in mijn hoofd’

Vrijdag, 19 augustus 2022 om 16:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:00

Arne Slot is tevreden met de aanstaande komst van Dávid Hancko. De Slowaakse centrale verdediger tekent volgens De Telegraaf spoedig een vijfjarig contract in De Kuip en kost de Rotterdammers circa zes miljoen euro, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot acht miljoen euro. Slot blikt op de persconferentie alvast vooruit op de komst van de centrale verdediger van nu nog Sparta Praag.

"Hij is een fysiek sterke jongen, sterk in de duels en snel", somt de Feyenoord-trainer op. "Zeker op langere afstand, dus kan hij zeker ook met grotere ruimtes in zijn rug prima uit de voeten. Zoals wij hem bekijken zien we ook dat hij aan de bal comfortabel is en van toegevoegde waarde kan zijn in de opbouw. Op basis van wat we van hem gezien hebben denken we absoluut over een versterking te kunnen spreken." Zijn Tsjechische werkgever vroeg eerst ruim tien miljoen euro voor de mandekker, maar door de harde onderhandelingsstijl van Feyenoord heeft de club dat bedrag aanzienlijk laten zakken.

De succesvolle trainer werd op de persconferentie gevraagd naar het inpassen van alle nieuwe spelers in het team. "Dat is niet ideaal, omdat je daar het liefst de voorbereiding voor hebt. Dan speel je veel wedstrijden en kan je dingen uitproberen. Nu wordt er gedurende de week vooral veel uitgeprobeerd in mijn hoofd. Welke spelers passen bij elkaar, welke formatie, hoe komen ze allemaal in hun kracht te spelen? Normaal zie je dat in oefenwedstrijden, maar nu gaat het gelijk al om competitiewedstrijden."

Feyenoord speelt zondag om 16.45 uur in Noord-Brabant tegen RKC Waalwijk. Slot zal het dan nog wel moeten stellen zonder aanwinsten Igor Paixão en Marcos Lopez, die beiden nog niet speelgerechtigd zijn. De oefenmeester verwacht dat Lopez uiteindelijk eerder zal mogen spelen. "Omdat hij alweer terug is in Nederland. Verder is het normaal dat een proces als dit even duurt. Er wordt in elk geval hard aan gewerkt."