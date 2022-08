Supporters ADO Den Haag onder strikte voorwaarden weer welkom

Woensdag, 17 augustus 2022 om 18:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:31

ADO Den Haag heeft toestemming gekregen om weer beperkt supporters te ontvangen in het eigen stadion. De club had sancties opgelegd gekregen na de rellen van afgelopen seizoen tegen Excelsior, maar mag nu onder strikte voorwaarden weer publiek verwelkomen. Vooralsnog zijn alleen seizoenkaarthouders en zakelijke relaties welkom. De maatregel geldt in ieder geval voor de thuiswedstrijden tegen Jong Ajax (28 augustus) en Jong AZ (9 september). Een evaluatie moet vervolgens bepalen of er verdere versoepelingen mogelijk zijn.

Eind mei liep het volledig uit de hand in het stadion van ADO, toen de club tegen Excelsior op een haar na promotie naar de Eredivisie misliep. Supporters bestormden het veld en zochten de confrontatie met de meegereisde fans uit Rotterdam. Buiten het stadion zetten de ongeregeldheden zich voort. De thuiswedstrijd van afgelopen zondag tegen FC Den Bosch (0-2) werd om die reden al zonder publiek gespeeld. Tijdens de komende twee thuiswedstrijden zijn dus wel weer supporters welkom.

"Ondanks dat de basisveiligheid in het stadion op orde is om weer publiek te mogen ontvangen is het vooralsnog niet mogelijk om vanuit de huidige veiligheidsorganisatie te kunnen voldoen aan alle aangescherpte eisen", schrijft ADO in een officiële reactie. "Om die reden stelt de driehoek dan ook een beperking aan het aantal bezoekers. ADO Den Haag respecteert het besluit, al had de club op meer ruimte gehoopt." De club dient voor iedere thuiswedstrijd met een plan van aanpak te komen. Bovengenoemd besluit is genomen door de gemeente, politie en het Openbaar Ministerie.

Supporters van Ajax zijn niet welkom als hun beloftenploeg het op 28 augustus opneemt tegen ADO. Fans van beide clubs leven al jaren op gespannen voet met elkaar, waardoor enkele jaren geleden een verbod is ingesteld op uitsupporters. Tijdens de wedstrijden tegen Jong Ajax en Jong AZ zullen alleen het hoofdgebouw, de Aad Mansveldtribune en de Haaglanden tribune geopend zijn. "Voor seizoenkaarthouders op de Lex Schoenmakertribune zullen wij een alternatief bieden", laat de club weten. ADO heeft de steun hard nodig. De ploeg van trainer Dirk Kuijt staat na twee speelronden onderaan met nul (doel)punten.