Van Bronckhorst gaat met Rangers in spaarstand richting PSV

Zaterdag, 13 augustus 2022 om 17:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:11

Rangers heeft de thuiswedstrijd tegen St. Johnstone in een 4-0 overwinning weten om te zetten. Op het eigen Ibrox was het team van Giovanni van Bronckhorst veruit de betere partij, al had het in de beginfase moeite om het overwicht in doelpunten om te zetten. Via Malik Tillman, Antonio Colak, Scott Arfield en Tom Lawrence wist Rangers wel gewoon te winnen. De Schotten lijken daarmee klaar voor de wedstrijd in de play-offs van de Champions League tegen PSV.

Voor Rangers is de wedstrijd tegen de Eindhovenaren uiteraard een van de belangrijkste van het seizoen. Van Bronckhorst spaarde in duel met St. Johnstone enkele basisspelers uit de midweekse return bij Royale Union Saint-Gillis (3-0): Lawrence, Arfield, Tillman en Ryan Kent hoefden niet aan de aftrap te verschijnen. Op Kent na vielen de genoemde spelers wel in.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De eerste kans was na zeven minuten voor Tillman, die de bal per toeval voor zich zag belanden. De middenvelder kon de bal echter niet controleren, waardoor St. Johnstone-doelman Remi Matthews de bal simpel kon oppakken. Rangers bleef druk zetten in de openingsfase en de bezoekers konden zich er niet onder vandaan spelen. Hoewel het defensief niet onaardig stond bij St. Johnstone, was het wachten op een Rangers-goal. Die kwam er uiteindelijk na ruim een half uur spelen. James Tavernier vond het hoofd van Tillman, die zonder moeite raak kopte. Colak was even later dichtbij de 2-0, maar zijn kopbal werd slechts tot hoekschop gepromoveerd.

Ook na de thee bleef Rangers domineren en dat bleek onder meer uit het percentage balbezit, wat vlak na rust op 72 procent lag. Pogingen van John Lundstram, Borna Barisic en Rabbi Matondo strandden nog, maar ruim een kwartier na rust was het alsnog raak. Op aangeven van Matondo schoot Colak na een mooie draaibeweging raak. In de slotfase liep Rangers vervolgens uit. Ryan Jack bereikte Matondo na een mooie pass, die de bal af gaf op Arfield: 3-0. Twee minuten later was het weer raak. Dit keer was Arfield aangever en rondde Lawrence fraai af.

Met de overwinning komt Rangers nu op negen punten uit drie wedstrijden in de Schotse Premiership. Eerder versloeg de ploeg van Van Bronckhorst Kilmarnock (2-0) en Livingston (1-2). Tussendoor werd Union Saint-Gilloise verslagen in de derde voorronde van de Champions League. Omdat PSV zich wist te ontdoen van AS Monaco, zullen beide ploegen elkaar treffen in de play-offs. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League.