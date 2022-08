Bij NAC gaat alles anders: ‘Ik ben heel populair, alleen maar mooi toch?’

Even leek het erop dat NAC Breda in handen zou vallen van City Football Group (CFG), een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde holding die aandelen heeft in voetbalclubs over de hele wereld. De stichting NOAD stak daar een stokje voor, waarna vorige week de overname door NAC=Breda werd goedgekeurd door de KNVB. Daarmee hoopt de Parel van het Zuiden een einde te maken aan een turbulente periode en eindelijk weer de weg omhoog in te zetten. Verslaggever Kalum van Oudheusden trok naar Breda om de stemming te peilen.

Voor Boris van Schuppen moet dit het jaar van de doorbraak worden. Het talent uit eigen kweek is het levende bewijs dat opleiden loont. "Afgelopen seizoen is voor mij een mooi seizoen geweest", aldus de middenvelder. "Het eerste seizoen in het betaalde voetbal. Met zes doelpunten, zes assists en veel minuten moet ik dat dit seizoen doorzetten. Het is een nieuwe start, met een nieuwe trainer en een nieuwe staf. Het is jammer dat een aantal mensen vertrokken is, maar we moeten door. Er zijn ook nieuwe jongens gekomen. Ik denk dat we kunnen streven naar nieuwe doelen."

Ondanks zijn twintig jaar is Van Schuppen niet te beroerd om de kar te trekken. "Ik kan met een aantal spelers de leiding in de groep nemen", zegt hij ambitieus. "Ik ben niet op mijn mondje gevallen, laat wel van me horen. Ik ben blij met de trainer. Zijn tactiek spreekt me aan, met veel druk vooruit. Hij wil altijd voetballen. Daar hou ik van." Volgens die nieuwe hoofdtrainer, Robert Molenaar, is het vooral belangrijk om duidelijkheid te scheppen binnen de groep. "Volgens mij zit dat in de mens. Ook als het negatief is hebben ze dat liever dan dat het ergens in de lucht hangt. Die duidelijkheid wil ik geven omtrent speel- en strijdwijze, maar ook in de afspraken die we hebben."

Molenaar zit op zijn plek in Breda. De voormalig trainer van Roda JC, Almere City en FC Volendam ziet het rooskleurig in. "Er lijkt een punt te zijn gezet achter het roemruchte verleden van NAC", aldus Molenaar. "De club wel net iets anders de toekomst in dan in het verleden bewezen is. Daar hoopt iedere trainer op. Dat er structuur, geduld en beleid is. Ik hoop de club te helpen aan het sportieve succes. Ik denk dat het NAC-publiek een bepaald type voetbal wil zien. Daar zetten we volop in. Dat is mijn taak."



