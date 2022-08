Hendrix vertrekt na tegenvallend halfjaar bij Feyenoord naar Duitsland

Donderdag, 11 augustus 2022 om 09:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:16

Jorrit Hendrix vervolgt zijn loopbaan bij Fortuna Düsseldorf. De 27-jarige middenvelder werd door Feyenoord van Spartak Moskou gehuurd, maar liet zijn contract bij de Russische club ontbinden. Vorige maand werd al bekend dat hij ook bij Feyenoord geen toekomst meer had. Hendrix was hierdoor vrij om tekenen bij Fortuna Düsseldorf, dat uitkomt in de 2. Bundesliga.

“Ik heb veel contact gehad met de directie van Fortuna Düsseldorf en was vanaf het begin zeer geïnteresseerd”, zegt Hendrix op de clubsite van de Duitsers. “Met mijn 27 jaar heb ik een goede leeftijd voor een voetballer. “Nu wil ik graag veel minuten spelen voor een grote club. In Düsseldorf heb ik de kans om dat te doen. Ik ken de stad al en ben naar een wedstrijd in het stadion geweest. De sfeer was geweldig en ik kijk uit naar mijn eerste thuiswedstrijd.”

Hendrix kwam in januari binnen bij Feyenoord, dat met het bestuur van Spartak een huurovereenkomst afsloot voor anderhalf jaar. Daarbij werd tevens een optie tot koop bedongen voor Hendrix, die in Rusland vastlag tot medio 2024. Spartak Moskou en Fortuna Düsseldorf maakten donderdagochtend echter bekend dat het contract van Hendrix verscheurd is. Bij Feyenoord had de defensieve middenvelder sowieso geen toekomst meer. Het Algemeen Dagblad meldde vorige maand dat trainer Arne Slot geen fan van hem is.

Hendrix kreeg onlangs van Slot te horen dat hij de gelegenheid kreeg om op zoek te gaan naar een nieuwe werkgever. Hij kiest nu dus voor een transfer naar Fortuna Düsseldorf. Eerder werd Hendrix ook al gelinkt aan clubs als FC Twente en Royal Antwerp. Hij sloot zijn eerste halfjaar bij Feyenoord af met veertien officiële wedstrijden.