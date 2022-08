‘Ik zit in de trein met Michael de Leeuw: zijn transfer wordt snel afgerond’

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 20:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:49

Michael de Leeuw keert terug op het oude nest bij Willem II, zo verzekert het Brabants Dagblad. De 35-jarige aanvaller van FC Groningen heeft zijn familie met de nodige moeite weten te overtuigen van een overstap naar Tilburg en is dinsdag in de trein gespot door een oplettende volger. "Michael de Leeuw is letterlijk onderweg van FC Groningen naar Willem II", aldus Max Pijnenburg op Twitter. "Zit nu met ‘m in de trein naar Tilburg."

De Leeuw wilde deze zomer voor zijn kans vechten bij FC Groningen, maar kwam er gaandeweg op vrij pijnlijke wijze achter dat Frank Wormuth het niet in hem ziet zitten. De Duitse trainer, deze zomer gearriveerd bij de Trots van het Noorden, liet de routinier buiten de wedstrijdselectie voor de seizoensouverture in de Eredivisie tegen FC Volendam (2-2). De Leeuw sprak vervolgens zijn verontwaardiging uit.

"Ik had nooit verwacht dat ik diegene zou zijn die buiten de selectie zou vallen", aldus De Leeuw afgelopen zondag tegenover De Telegraaf. "Tegelijkertijd kan het signaal niet duidelijker zijn. Ik mag vertrekken. Het is wel een bevestiging van wat ik aan voelde komen. Ik heb weinig perspectief bij Wormuth. In de voorbereiding heb ik maar één keer zestig minuten gespeeld en verder alleen halve wedstrijden. Ik voelde al dat de trainer niet echt bezig was om mij helemaal fit te krijgen en had al het idee dat ik niet in zijn plannen voorkom."

Willem II, dat vastberaden is om direct terug te promoveren naar de Eredivisie, kwam probleemloos tot een akkoord met FC Groningen over de overname van De Leeuw. De aanvaller, die onder de rook van Tilburg werd geboren in Goirle, zag een terugkeer op het oude nest meteen zitten, maar zijn gezin wilde de oversteek naar Noord-Brabant aanvankelijk niet maken. Nu keert De Leeuw alsnog terug bij de club waar hij vanaf 2007 twee jaar in het beloftenelftal speelde, maar nooit in het eerste. De aanvaller kwam afgelopen seizoen tot vijf goals in 33 optredens voor Groningen, dat hem vorig jaar wegkaapte bij het toen gedegradeerde Emmen.