Peet Bijen (27) zet per direct een punt achter zijn spelerscarrière

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 15:15 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:17

Peet Bijen heeft besloten om zijn spelerscarrière per direct te beëindigen. Dat meldt FC Emmen, de werkgever van Bijen. Wegens aanhoudend blessureleed zag de 27-jarige verdediger niet genoeg perspectief om zijn carrière voort te zetten. Bijen maakte vooral furore bij FC Twente, waar hij de jeugdopleiding doorliep en uiteindelijk 144 keer voor het eerste uitkwam.

Bijen verruilde BWO Hengelo in 2006 om zich bij de jeugdopleiding van de Tukkers te voegen. In 2015 voegde de centrale verdediger zich definitief bij het eerste van FC Twente. Daar kwam Bijen tot 144 wedstrijden, twaalf doelpunten en vijf assists. Hoogtepunt van zijn tijd bij FC Twente was het seizoen 2018/19, waarin hij met FC Twente overtuigend kampioen werd van de Keuken Kampioen Divisie en 35 keer in actie kwam. In de zomer van 2020 trok Bijen naar ADO Den Haag, waar hij na enkele maanden al een vervelende enkelblessure opliep. Mede daardoor kwam hij niet verder dan zeven optredens voor de Hagenaren.

In de zomer van 2021 stapte Bijen over naar FC Emmen, maar ook bij de toenmalig Keuken Kampioen Divisie-club slaagde hij er niet in om helemaal fit te worden. Het kampioensjaar van de Drentse club beleefde de verdediger daardoor vanaf de zijlijn. Alleen in de slotwedstrijd van de Keuken Kampioen Divisie tegen zijn oud-werkgever ADO Den Haag gunde trainer Dick Lukkien hem nog een kwartiertje speeltijd, na een revalidatie van negentien maanden.

Het contract van Bijen in Emmen liep deze zomer af, maar toch kreeg de in Hengelo geboren Bijen de gelegenheid om mee te trainen en op die manier weer fit te worden. Even leek de verdediger op de weg terug. Zo speelde hij in de voorbereiding op dit seizoen mee in een aantal oefenduels van Emmen, maar de verdediger bleef last houden van zijn enkel. Om die reden heeft Bijen nu dus besloten zijn carrière te beëindigen. Het is nog niet duidelijk wat de vervolgstappen van de 27-jarige mandekker zullen zijn.