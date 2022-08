Goals & Gossip: Andy van der Meijde heeft vier dochters voor het eerst samen

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 09:22 • Laatste update: 10:03

Hate it or love it, maar het privéleven van de voetballers en hun WAGs is de guilty pleasure van menig liefhebber van het spelletje. Voetbalzone staat uiteraard in het teken van het voetbalnieuws, maar heeft in Goals & Gossip speciale aandacht voor de handel en wandel van de sterren ver buiten de krijtlijnen.

Andy van der Meijde (42) is voor het eerst herenigd met zijn Italiaanse én Nederlandse dochters. De oud-middenvelder deelt op Instagram een kiekje waarop hij in Zuid-Spanje met zowel zijn twee oudsten Isabella (19) en Purple (17) als de Nederlandse Lily (10) en Roxy (9) afgebeeld staat. Eerstgenoemden wonen in Italië en komen uit het huwelijk met Van der Meijdes ex Diana (44), terwijl Lily en Roxy dochters zijn van zijn huidige partner Melisa Schaufeli (41). Alleen Dolce, die in Engeland woont, kon er niet bij zijn. Volgens Van der Meijde had ze al een afspraak staan.

Van der Meijde zag Purple en Isabella afgelopen maand voor het eerst in vijf jaar weer, wat naar meer smaakte. "Eenmaal weer thuis kon ik aan niets anders denken dan die meiden", vertelt de oud-prof aan De Telegraaf. "Ik wilde ze weer snel zien. Daar had ik het ook met Melisa en onze dochters over. Een vakantie naar Spanje zat al in de planning. Het was Melisa die voorstelde: ’Waarom vraag je niet of ze komen?' Toen ik het aan Purple en Isabella voorstelde, waren ze gelijk dolenthousiast."

De ontmoeting tussen Purple, Isabella en Melisa pakte beter uit dan Van der Meijde had durven hopen. "Dat het zo goed klikt... het is allemaal zo bijzonder. Niemand wist wat ze konden verwachten. Mijn leven is nog completer geworden. En ik mag dit best wel eens zeggen: als ik Melis niet was tegengekomen, was het heel anders met mij afgelopen. Dan had ik hier nu niet gezeten met mijn complete gezin. Wat hou ik van deze vrouw."

Van der Meijde denkt al hardop aan de volgende ontmoeting. "We hebben afgesproken dat ze nu snel naar Nederland moeten komen. De meiden hebben al afgesproken om dan te gaan paardrijden. Dit geluk kan en mag niet meer misgaan. Dit is voor altijd. Het was even dat ik die brug over moest en dat is gelukt. Het afscheid was weer moeilijk. Iedereen was aan het snotteren."