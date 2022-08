Alexis Sánchez krijgt mega ‘oprotpremie’ en gaat opnieuw Champions League in

Maandag, 8 augustus 2022 om 00:20 • Jeroen van Poppel

De wegen van Alexis Sánchez en Internazionale gaan op zeer korte termijn scheiden, zo meldt RMC Sport. De 33-jarige aanvaller krijgt van zijn Italiaanse werkgever liefst 4,5 miljoen euro uitgekeerd om zijn contract te verscheuren en zal spoedig voor twee jaar tekenen bij Olympique Marseille. In Frankrijk gaat Sánchez naar verluidt drie miljoen euro per seizoen opstrijken.

Sánchez stond in Milaan nog tot medio 2023 onder contract voor een salaris van zeven miljoen euro netto per jaar. De ervaren Chileen was inmiddels ver afgedaald in de pikorde bij Inter, dat hem daarom liever kwijt dan rijk is. Sánchez maakte gebruik van die onderhandelingspositie door een 'oprotpremie' te eisen. Na behoorlijk wat gesteggel ligt er nu dus een akkoord voor 4,5 miljoen euro, bijna twee derde van zijn jaarsalaris.

Door vervolgens voor drie miljoen euro per jaar te tekenen bij Marseille, gaat Sánchez er financieel zelfs op vooruit. De aanvaller fungeerde de afgelopen drie jaar voornamelijk als back-up bij Inter, dat inmiddels ruim in de aanvallers zit. Lautaro Martínez geldt als ster in de voorhoede, terwijl Romelu Lukaku na een totaal mislukt jaar bij Chelsea op huurbasis terugkeerde. Verder zijn ook Joaquín Correa en Edin Dzeko gewaardeerde krachten voorin.

Sánchez eindigt op 108 wedstrijden voor Inter, waarin hij 20 goals en 23 assists maakte. Hij pakte de afgelopen drie seizoenen onder meer een landstitel en Coppa Italia. Sánchez vervolgt zijn prijzenjacht dus in Marseille, dat dit seizoen uitkomt in de groepsfase van de Champions League. L'OM hoopt na de komst van Sánchez een van de aanvallende opties voorin te verkopen: Arek Milik, Cédric Bakambu, Bamba Dieng, of (de Colombiaanse) Luis Suárez.