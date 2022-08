Mertens tot tranen geroerd in emotionele afscheidsvideo; Napoli zwijgt

Donderdag, 4 augustus 2022 om 13:36 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:51

Met een ontroerende video op zijn Instagram-account heeft Dries Mertens dan toch eindelijk afscheid genomen van Napoli en zijn fans. Met baby Ciro op de arm, bedankte de topscorer aller tijden van I Partenopei de Napolitanen, zijn 'medeburgers'. Dat het avontuur van Mertens erop zat was al duidelijk. Tot op heden had hij zich echter nog niet over zijn vertrek uitgelaten. “Dit is geen vaarwel, maar een tot ziens”, aldus de Belg.

Aan het succesverhaal van Mertens kwam deze zomer een einde. Zijn contract werd niet verlengd, dit tot verdriet van de speler en vele fans. Met liefst 146 treffers is 396 wedstrijden schoot hij Lorenzo Insigne (122), Marek Hamsik (121) én legende Diego Maradona (114) uit de boeken. In zijn afscheidsvideo erkent Mertens het verdriet. “Ik wist dat deze dag zou komen, maar ik wist niet dat het zo moeilijk zou zijn voor mij. Afscheid nemen van de stad die mij adopteerde, liefhad en mij heeft gesteund in goede en slechte tijden.” Opvallend genoeg heeft Napoli zijn dank nog niet uitgesproken middels een video of afscheidsbericht.

In de video van Mertens is een speciale bijrol weggelegd voor zoontje Ciro, wat tevens de bijnaam was die Mertens door de Napoli-fans kreeg toebedeeld. “Ik ben zo trots dat mijn zoon Ciro in Napoli is geboren. Waar hij ook ter wereld heen zal reizen: hij zal altijd Napolitaan blijven.” Dat de Belg, wiens voetbaltoekomst nog onduidelijk is, terugkeert in Napels is zeker. Zijn gezin houdt het huis aan zee dat zij bezitten namelijk aan. "Zodat ik zo vaak mogelijk kan terugkeren”, aldus de aanvaller.

Voordat de emotionele video een overzicht laat zien van talloze hoogtepunten uit Mertens’ Napolitaanse carrière, richt hij zich nog eenmaal tot de camera. “Aan de club, mijn collega’s, trainers, vrienden, fans en alle Napolitanen kan ik maar één woord zeggen: GRAZIE!. Mijn vertrek verliep niet zoals ik dat wilde. Maar dit is geen vaarwel, maar een tot ziens. Napoli, wat een tijd hebben we gehad.” Met een snik, een traan en een kus van vrouw Kat, besluit de Belg met een laatste 'Grazie'.