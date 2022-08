Hard gelag voor Brama en FC Twente in aanloop naar Europese rentree

Donderdag, 4 augustus 2022 om 08:53 • Laatste update: 09:05

FC Twente moet het donderdagavond in de Conference League-ontmoeting met Cukaricki doen zonder Wout Brama. De middenvelder is niet voldoende hersteld van zijn liesblessure en is in Enschede achtergebleven. Een hard gelag voor de middenvelder, die in het verleden meerdere Europese campagnes beleefde met de Tukkers en de meeste Europese wedstrijden achter zijn naam heeft staan bij de club.

"Dit is wel echt een domper. Ik had er echt naar uitgekeken om weer Europees te spelen met FC Twente", vertelt Brama in gesprek met De Telegraaf. "Voor de hele club is dit iets heel moois. En dan is het heel zuur om dat mis te lopen. Het herstel gaat goed. Ik lig iets voor op schema, maar ook de return van volgende week komt nog te vroeg. De volgende ronde tegen Fiorentina hoop ik er weer bij te zijn. Als we die halen, want FC Twente is dan wel favoriet tegen Cukaricki, maar eenvoudig wordt het zeker niet. Het gaat wat mij betreft al iets te veel over Fiorentina."

FC Twente kreeg dinsdag te horen dat het bij een overwinning op Cukaricki in de play-offs moet strijden tegen Fiorentina voor een plek in de poulefase van het derde Europese clubtoernooi. "Van de zeven ploegen die we konden loten hebben we wel de zwaarste getroffen", meent Brama. "We waren voor deze ronde niet geplaatst en dan merk je meteen het verschil. De groepsfase halen blijft ons doel en daar gaan we alles aan doen. Eerst tegen Cukaricki en hopelijk daarna tegen Fiorentina in de play-off. FC Twente heeft in het verleden laten zien ook goede resultaten te kunnen halen tegen grotere clubs."

Brama was er onder meer bij toen FC Twente het in het seizoen 2010/11 in de Champions League opnam tegen Internazionale en Tottenham Hotspur. "Ik heb in al die jaren zelden een Europese wedstrijd gemist", vertelt hij. "Er is natuurlijk vorig seizoen in de groep al veel gesproken over wat Europees voetbal inhoudt. Voor veel jongens is het iets nieuws. Je krijgt te maken met omstandigheden die je niet gewend bent en met een tegenstander die een tactiek hanteert en een fysieke kracht heeft, die je niet kent uit de Eredivisie. Dat zijn enorm leerzame ervaringen voor jonge spelers.”