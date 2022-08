Pochettino kan Danny Makkelie en Pol van Boekel nog steeds niet vergeven

Dinsdag, 2 augustus 2022 om 15:22 • Guy Habets

Mauricio Pochettino heeft nog maar eens uitgehaald naar Danny Makkelie en Pol van Boekel. De oefenmeester uit Argentinië, die onlangs werd weggestuurd bij Paris Saint-Germain, vindt nog altijd dat de Nederlandse arbiters schuldig zijn aan de uitschakeling van PSG in de Champions League van afgelopen seizoen.

In de kwartfinale van het miljardenbal in de jaargang 2021/22 speelde de Franse grootmacht, met Pochettino aan het roer, tegen Real Madrid. Nadat de heenwedstrijd in Parijs in een 1-0 zege voor PSG was geëindigd en het in het Estadion Santiago Bernabéu al gauw met 0-1 voor kwam, leek de strijd gestreden. Real kwam toch terug in de wedstrijd door een goal van Karim Benzema, die gepruts van keeper Gianluigi Donnarumma afstrafte. In de aanloop naar die goal leek de Franse spits wel een overtreding te maken op Donnarumma.

Makkelie floot er echter niet voor en ook Van Boekel, die als VAR naar de situatie keek, vond het niet nodig om een andere beslissing aan zijn collega te adviseren. Uiteindelijk bleef de 1-1 van Benzema staan en liepen de Madrilenen vervolgens uit naar een 3-1 overwinning en kwalificatie voor de halve finale. PSG bleef woedend achter en die boosheid is bij Pochettino nog steeds niet helemaal bekoeld. "Het is onrechtvaardig", zegt hij tegen Marca. "Het was een overtreding en als de VAR gewoon ingegrepen had, sprak ik nu niet over de uitschakeling tegen Real. Dan hadden we het over wat anders gehad."

Na de wedstrijd was de Argentijnse coach al kwaad, net als PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi en technisch directeur Leonardo. Zij kwamen op fysieke wijze verhaal halen bij Makkelie en de zijnen en konden maar moeilijk in bedwang gehouden worden. In een interview zei Pochettino daar toen enigszins begrip voor op te kunnen brengen. "Het is ook niet mogelijk om niet over deze grove fout te praten", liet hij optekenen.