Klopp en Guardiola maken opstelling bekend: wel Haaland, geen Núñez

Zaterdag, 30 juli 2022 om 17:11 • Wessel Antes • Laatste update: 17:41

Erling Braut Haaland debuteert zaterdagavond om 18.00 uur direct in de basis bij Manchester City, terwijl Darwin Núñez het moet doen met een plekje op de bank. Dat blijkt uit de opstellingen die Jürgen Klopp en Josep Guardiola hebben gemaakt voor het duel om de Community Shield. Landskampioen City speelt met een ijzersterk basiselftal. Bij bekerwinnaar Liverpool is vooral Alisson Becker de grote afwezige. De Braziliaanse doelman moet het duel laten lopen vanwege een blessure.

Klopp moet in de wedstrijd tegen City dus wederom noodgedwongen kiezen voor Adrian onder de lat. De Duitse manager kan wel zijn vertrouwde verdediging opstellen tegen the Citizens. Trent Alexander-Arnold is de rechtsback, centraal achterin zijn Joël Matip en Virgil van Dijk gepositioneerd en op linksback speelt Andy Robertson. Liverpool speelt zaterdagavond met een vrij controlerend middenveld, bestaande uit Fabinho, Jordan Henderson en Thiago Alcântara. Voorin moeten Mohamed Salah, Roberto Firmino en Luis Diaz voor de doelpunten gaan zorgen. Klopp houdt Núñez in eerste instantie achter de hand.

Bij City staat Ederson zoals verwacht onder de lat. Achterin kiest Guardiola voor Kyle Walker, Rúben Dias, Nathan Aké en João Cancelo. Op het middenveld speelt City met Rodri, Bernardo Silva en Kevin De Bruyne. Erling Braut Haaland is het middelpunt van de aanval en wordt geflankeerd door Riyad Mahrez en Jack Grealish. Guardiola heeft tijdens het duel een ijzersterke bank tot zijn beschikking met namen als Phil Foden, Kalvin Phillips, John Stones en Julián Álvarez.

De wedstrijd tussen Liverpool en City wordt gespeeld in het King Power Stadium van Leicester City. Normaliter wordt deze wedstrijd afgewerkt op Wembley, maar daar wordt zondagavond de finale van het EK-vrouwenvoetbal tussen Engeland en Duitsland gespeeld. Tien jaar geleden werd het duel om de Community Shield voor het laatst verplaatst van stadion. Toen werd de wedstrijd tussen Chelsea en City (eindstand 2-3) gespeeld op Villa Park. Dat gebeurde omdat Wembley destijds werd gebruikt voor de Olympische spelen van 2012.

Opstelling Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago; Salah, Firmino, Diaz

Opstelling Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Aké, Cancelo; Rodri, Bernardo, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Grealish