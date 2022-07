Fortuna Sittard legt hoogst mogelijke boete op na wangedrag

Donderdag, 28 juli 2022 om 15:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:52

Mickaël Tirpan heeft zichzelf van zijn slechtste kant laten zien bij Fortuna Sittard. De verdediger ging woensdag tijdens de training compleet door het lint en heeft van de Limburgse club de hoogst mogelijke boete ontvangen. Ook is hij voorlopig niet welkom op de training. Volgens Voetbal International richtte de woede zich zowel richting enkele stafleden als technisch directeur Sjoerd Ars.

Het incident zou woensdag tijdens een trainingssessie hebben plaatsgevonden, schrijft bovengenoemd weekblad. Volgens Fortuna ging de rechtsback 'een grens over', waarop de club heeft besloten de Belg disciplinair te schorsen. Het is niet bekend hoe lang Tirpan niet welkom is op de club. De club zegt verder niet in te willen gaan op de details. Er staat een gesprek gepland met de speler om het voorval te bespreken.

Tirpan gold afgelopen seizoen als basiskracht bij Fortuna. Hij verscheen bij al zijn 26 optredens in de Eredivisie aan de aftrap. Vijftien keer werd hij vroegtijdig naar de kant gehaald. Bij afwezigheid van Mats Seuntjens droeg hij gedurende de voorbereiding enkele keren de aanvoerdersband. Tot dusver kwam hij veertig keer in actie namens Fortuna in een officiële wedstrijd.

Fortuna is niet de enige club waar het er deze voorbereiding stevig aan toe gaat. Ook bij FC Twente kwam het tot een aanvaring. Daar kregen Gijs Smal en Denilho Cleonise het met elkaar aan de stok. De twee wilden elkaar bij herhaling aanvliegen, ook toen trainer Ron Jans ze tot rust had gemaand. Het conflict tussen Smal en Cleonise ontstond tijdens een afsluitende partijspel en ging volgens ingewijden gepaard met 'een hoop geschreeuw, geduw en getrek'.