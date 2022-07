Preview met Unibet: Kroont Haaland zich direct tot topscorer in Engeland?

Maandag, 25 juli 2022 om 12:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:41

Mohamed Salah en Heung-Min Son kwamen beiden afgelopen seizoen tot 23 doelpunten en deelden daarmee de topscorerstitel in de Premier League. Vooral Salah is een grote kanshebber om deze titel komend seizoen te prolongeren, maar hij krijgt wel geduchte concurrentie van zijn nieuwe ploeggenoot Darwin Núñez en Erling Braut Haaland. De Noorse doelpuntenmachine - vorig seizoen goed voor 22 goals in de Bundesliga - ruilde Borussia Dortmund vorige maand in voor Manchester City. In samenwerking met Unibet kijkt Voetbalzone naar de grootste kanshebbers voor de eerste plaats in het topscorersklassement in de Premier League.

Haaland wilde deze zomer koste wat kost vertrekken bij BVB. De 22-jarige spits werd hevig gelinkt aan Real Madrid, maar het Manchester City van manager Josep Guardiola legde uiteindelijk de gelimiteerde transfersom van 75 miljoen euro op tafel om Haaland in te lijven. Met de Noor heeft Guardiola zijn gewenste nieuwe aanvalsleider binnen. Haaland verbrak bij Dortmund het ene na het andere record. In 88 officiële duels over alle competities was hij goed voor 85 goals en 22 assists.

In de afgelopen twee seizoenen noteerde Mohamed Salah exact dezelfde statistieken. Zowel in 2020/21 als 2021/22 wist hij in 51 officiële duels 31 keer het net te vinden. De Egyptenaar is de grote blikvanger in de selectie van Liverpool, al haalde manager Jürgen Klopp in de persoon van Darwin Núñez deze zomer een andere goalgetter in huis. De Uruguayaanse spits kwam het afgelopen seizoen tot 34 doelpunten in 41 officiële duels voor Benfica. Salah heeft echter de afgelopen jaren bewezen eenvoudig het net te kunnen vinden in de Premier League en lijkt hierdoor de grootste uitdager van Haaland te zijn in de strijd om de topscorerstitel.

Een naam die nog niet is gevallen, is die van Harry Kane. Mede dankzij zijn zeventien treffers eindigde Tottenham Hotspur afgelopen seizoen op de vierde plaats in de Premier League, waarmee de Londenaren zich verzekerden van Champions League-voetbal. Met Richarlison en Ivan Perisic als nieuwe aanwinsten, moet Kane komend seizoen op regelmatige basis bediend worden. De laatste drie jaar wist de aanvoerder van the Spurs niet tot 25 competitiedoelpunten te komen, maar dat lukte hem de seizoenen daarvoor telkens wel.

