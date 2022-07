Been is kritisch op drie starters bij Feyenoord, maar ziet ook lichtpuntje

Zondag, 24 juli 2022 om 20:31 • Jeroen van Poppel

Mario Been is van mening dat Patrick Walemark, Danilo en Javairô Dilrosun zondag te weinig brachten als startende voorhoede bij Feyenoord. De analist van ESPN zag tegen Olympique Lyon (0-2) andermaal dat Danilo niet goed genoeg is als basiskracht. "Dit wordt absoluut niet de eerste spits van Feyenoord", zegt Been glashelder.

Feyenoord is Cyriel Dessers en Bryan Linssen kwijt, hetgeen voelbaar is. "Ik heb nog niet gezien dat Danilo de vervanger voor een van de spitsen is", aldus Been. "Je hebt een spits nodig die goals maakt. Danilo kreeg één geweldige kans na het fantastische steekballetje van Fredrik Aursnes, maar als je er eerlijk naar kijkt dan is het allemaal net te weinig." Danilo schoot bij de uitgelezen kans met links op de voeten van doelman Anthony Lopes.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Dit was eigenlijk zijn momentje in deze wedstrijd", aldus Been. "Meevoetballend vond ik hem ook niet altijd even gelukkig, maar dit zijn momentjes om in ieder geval je goal te maken. Maar spitsen zijn natuurlijk altijd afhankelijk van de rest van het elftal, en dat was vandaag ook benedenmaats. Maar ik keek ook naar zijn aannames, kaatsen, en dat kan ook allemaal nog beter."

Los van centrumspits Danilo konden ook de vleugelspitsen geen potten breken. Invaller Alireza Jahanbakhsh, door sommigen al afgeschreven bij Feyenoord, kon Been wél bekoren. "Vandaag maakte hij een positievere indruk op mij dan Dilrosun en Walemark, die ik weer helemaal niet gezien heb vandaag. Jahanbakhsh viel positief in. Die liet zien dat hij er ook nog is. Hij was bedrijvig, werkte hard en ondernam iets. Het was niet allemaal even gelukkig."

Dat het publiek in De Kuip niet dolenthousiast reageerde bij de invalbeurt van de Iraniër, begrijpt Been wel. "Er is een bepaald verwachtingspatroon van de Jahanbakhsh van AZ. En ik weet wel dat dat een X-aantal jaar geleden is, maar vorig jaar hebben wij die Jahanbakhsh natuurlijk absoluut niet gezien."