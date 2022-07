Laatste oefentest PSV voor treffen met Ajax: Van Nistelrooij formeert sterk team

Zaterdag, 23 juli 2022 om 17:06 • Guy Habets • Laatste update: 17:09

Ruud van Nistelrooij heeft de opstelling van PSV voor de laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding bekend gemaakt. In het treffen met Real Betis, waar voormalig PSV'er Andrés Guardado zijn opwachting zal maken, zal een sterk Eindhovens elftal aan de dag verschijnen. Het is de laatste test voor de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax van komende zaterdag.

Guus Til heeft een basisplaats gekregen van Van Nistelrooij. De aanvallende middenvelder, die vorig seizoen met Feyenoord nog de finale van de Conference League haalde, krijgt op de positie achter de spitsen de voorkeur boven Xavi Simons. Die zit op de bank. Til wordt in de rug ondersteund door Ibrahim Sangaré, die nog altijd voor PSV speelt, en Joey Veerman. Voorin is er een plekje ingeruimd voor Cody Gakpo. De vleugelaanvaller had de afgelopen dagen wat pijntjes, maar is fit genoeg bevonden.

Gakpo vormt samen met Noni Madueke en captain Luuk de Jong de aanvalslinie, terwijl de achterhoede met Ki-Jana Hoever, Jordan Teze, Armando Obispo en Philipp Max ondertussen ook al vertrouwd oogt. Walter Benítez verdedigt het doel en dus heeft Van Nistelrooij gekozen voor een sterke formatie. De oefenmeester kan ook nog een aantal interessante spelers inbrengen, want naast de al eerder genoemde Simons heeft hij onder meer ook Marco van Ginkel, Érick Gutiérrez en Yorbe Vertessen nog naast zich op de bank zitten.

De ontmoeting met de Spanjaarden is de laatste in de oefenserie van de Brabantse ploeg. Er werd twee keer gewonnen: van BW Lohne (6-0) en van FC Eindhoven (5-0). Cercle Brugge verliet de Lichtstad met een 2-2 gelijkspel en Arminia Bielefeld en Villarreal noteerden een zege tegen de formatie van Van Nistelrooij. Na de ontmoeting met Betis heeft PSV acht dagen om zich voor te bereiden op de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, volgende week zaterdag in Amsterdam tegen Ajax. Drie dagen later wacht AS Monaco alweer in de derde voorronde van de Champions League.